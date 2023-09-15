Премия PaySpace Magazine Awards 2023 определяет лучшие финтех-компании и экспертов Украины этого года

Первая премия PSM AWARDS состоялась в 2016 году в онлайн-формате, а уже в 2017 году – в формате мероприятия. С того времени премия стала местом встречи экспертного сообщества и настоящим знаком качества на рынке финтеха Украины.

За время проведения премии было подано 1704 заявки от компаний и экспертов отрасли финтеха, а в голосовании приняли участие более 580 000 пользователей.

Среди участников прошлых лет такие компании как ПриватБанк, NovaPay, Monobank, Portmone, iPay и другие.

За последний год мы наблюдали много инноваций в сфере финансов Украины, которые двигают нас вперед как локомотив. Ни экономические проблемы, ни сосед-оккупант не заставили наш FinTech сбавить темпы развития, и потому экспертное издание PaySpace Magazine проводит премию — PSM Awards 2023, чтобы рассказать обо всех героях нашего времени.

Этапы проведения нынешней премии PaySpace Magazine Awards 2023:

Подача заявок начинается с 1 сентября и завершается 30 сентября включительно.

Открытое интернет-голосование: с 1 октября по 30 ноября.

Подведение итогов и оглашение всех победителей во время торжественной церемонии в декабре 2023 года.

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*При поддержке Ассоциации ЕМА, Европейской бизнес ассоциации и Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний.