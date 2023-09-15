Премія PaySpace Magazine Awards 2023 визначає кращі фінтех-компанії та експертів України цього року

Перша премія PSM AWARDS відбулася у 2016 році в онлайн-форматі, а вже у 2017 році – у форматі заходу. З того часу премія стала місцем зустрічі експертної спільноти та справжнім знаком якості на ринку фінтеху України.

За час проведення премії було подано 1704 заявки від компаній та експертів галузі фінтеху, а в голосуванні взяли участь більше ніж 580 000 користувачів.

Серед учасників минулих років такі компанії, як ПриватБанк, NovaPay, Monobank, Portmone, iPay та інші.

За останній рік ми спостерігали багато інновацій у сфері фінансів України, які рухають нас вперед, як локомотив. Ні економічні проблеми, ні сусід-окупант не змусили наш FinTech збавити темпи розвитку, і тому експертне видання PaySpace Magazine проводить премію — PSM Awards 2023, щоб розповісти про всіх героїв сьогодення.

Етапи проведення цьогорічної премії PaySpace Magazine Awards 2023:

Подача заявок: починається з 1 вересня і завершується 30 вересня включно.

Відкрите інтернет-голосування: з 1 жовтня по 30 листопада.

Підбивання підсумків і оголошення всіх переможців під час урочистої церемонії в грудні 2023 року.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту [email protected]

*За підтримки Асоціації ЄМА, Європейської бізнес асоціації та Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.