Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонадра) возобновила специальное разрешение №605 для добычи промышленных йодо-бромных подземных вод на Быстровском участке Быстровского месторождения во Львовской области. Соответствующий приказ подписал и.о. главы Службы Сергей Дехтяренко 3 декабря 2024 года.

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Об этом пишет Nadra.info

Разрешение действует до 2036 года и принадлежит ООО "Фирма Т.С.Б.", производящей минеральную воду под брендом "Трускавецка". Компания также владеет разрешениями на добычу вод из других месторождений: Умерки (до 2032 года) и еще одного участка Быстровского месторождения (до 2040 года). Основными владельцами "Фирмы Т.С.Б." есть Сергей Васильев и Татьяна Котик.

Действие разрешения №605 было остановлено в 2019 году из-за нарушений в сфере недропользования. Теперь компания устранила эти нарушения, что позволило восстановить ее право на добычу йодо-бромных вод.

Кроме ООО "Фирма Т.С.Б.", еще одним производителем минеральной воды "Трускавецка" является ПИИ ООО "Аква-Эко". Эта компания контролируется Томашем Фиалой (основатель Dragon Capital) и Александром Свищевым (президент Федерации водного поло Украины).

Напомним также, что в 2023 году АМКУ разрешил Свежевую купить 50% ООО "Трускавецка", созданного за два месяца до того Томашем Фиалой (основатель инвестиционной компании Dragon Capital).

Впоследствии, в сентябре 2023 года комитет разрешил "Трускавецкой" приобрести активы ООО "Фирма Т.С.Б." (обладающий брендом "Трускавецкий"), обеспечивающим осуществление деятельности по производству и реализации минеральной воды именно последняя и. Согласно решение АМКУ такое соглашение может быть совершено в течение двух лет.