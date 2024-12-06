Виробнику "Трускавецької" повернули право видобувати йодо-бромні води

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) поновила спеціальний дозвіл №605 для видобування промислових йодо-бромних підземних вод на Бистрівській ділянці Бистрівського родовища у Львівській області. Відповідний наказ підписав т.в.о. голови Служби Сергій Дехтяренко 3 грудня 2024 року.

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Про це пише Nadra.info

Дозвіл діє до 2036 року і належить ТзОВ "Фірма Т.С.Б.", яка виробляє мінеральну воду під брендом "Трускавецька". Компанія також володіє дозволами на видобування вод з інших родовищ: Помірки (до 2032 року) та ще однієї ділянки Бистрівського родовища (до 2040 року). Основними власниками "Фірми Т.С.Б." є Сергій Васильєв та Тетяна Котик.

Дія дозволу №605 була зупинена у 2019 році через порушення у сфері надрокористування. Тепер компанія усунула ці порушення, що дозволило відновити її право на видобування йодо-бромних вод.

Крім ТзОВ "Фірма Т.С.Б.", ще одним виробником мінеральної води "Трускавецька" є ПІІ ТзОВ "Аква-Еко". Ця компанія контролюється Томашем Фіалою (засновник Dragon Capital) та Олександром Свіщовим (президент Федерації водного поло України).

Нагадаємо також, що у 2023 році АМКУ дозволив Свіщову купити 50% ТОВ "Трускавецька", створеного за два місяці до того Томашом Фіалою (засновник інвестиційної компанії Dragon Capital).

Згодом, у вересні 2023 року комітет дозволив "Трускавецькій" придбати активи ТОВ "Фірма Т.С.Б." (яке володіє брендом "Трускавецька"), що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації мінеральної води саме остання й . Згідно рішення АМКУ, така угода може бути здійснена протягом двох років.