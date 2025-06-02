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Рейтинг HRD

Рейтинг HRD 2025: стартовало голосование за лучших представителей профессии

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших»  и деловой портал delo.ua представляют ежегодный Рейтинг лучших руководителей по управлению персоналом

Рынок работы в Украине стремительно меняется под давлением войны, релокации бизнеса, дефицита кадров и изменений в ожиданиях и потребностях работников. В 2025 году труд HRD приобрёл для компаний стратегический характер, ведь это о постоянстве, удержании кадров, эффективном рекрутинге, цифровой трансформации и комплексной поддержке работоспособности команд в сложных условиях

В условиях неопределенности именно HR-директора становятся одними из ключевых фигур в компаниях, ведь они не только закрывают вакансии, а строят системы привлечения и роста сотрудников для развития бизнеса. Они адаптируют корпоративную культуру к новым реалиям и поддерживают людей, создающих программы адаптации ветеранов, помогают мобилизованным, формируют инклюзивную среду на рабочих местах, создающих возможности для трудоустройства молодых людей, их обучения и профессионального рост.

Delo.ua и журнальчик «ТОП-100. Рейтинги самых больших» представляют тех, кто уже сегодня формирует современный подход к управлению персоналом в Украине – лучших HRD.

Как мы выбираем лучших

Участниками рейтингование стали руководители подразделений по управлению кадрами ведущих компаний.

Редколлегия журнала «ТОП-100» сформировала лонглист HRD с почти 100 претендентов, представлявших бренды из всех ключевых отраслей экономики Украины.

Вы можете отдать голос за своего кандидата во время онлайн-голосования, которое продлится до 15 июня.

Параллельно экспертное жюри рейтинга будет оценивать HRD по следующим критериям:

  • адаптивность да управление изменениями;
  • лидерство в построении команд; 
  • оригинальность и инновационность проектов; 
  • авторитет и проактивность на рынке;
  • уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций

В итоговый ТОП-15 HRD попадут те участники, которые получили наибольшее количество баллов от экспертного жюри и по итогам онлайн-голосования, ведь треть от общего бала составляли голоса читателей портала delo.ua.

Голосуем за лучших HRD Украины 2025!

Вы можете проголосовать только за одного номинанта

Номинант
1
Ольга Волченко
Delta Medical
Ольга Волченко
Директор департамента по работе с персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 7
2
Надежда Чала
Ciklum
Надежда Чала
Vice President, Human Resources
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
3
Елена Великая
Sense Bank
Елена Великая
Директор по управлению персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
4
Елена Соболева
Afina Group
Елена Соболева
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
5
Ольга Правда
Аврора
Ольга Правда
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 5
6
Иванна Бараник
WOG
Иванна Бараник
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
7
София Чучупак
Банк Кредит Днипро
София Чучупак
Директор по управлению персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
8
Екатерина Залозных
АрселорМиттал Кривой Рог
Екатерина Залозных
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
9
Елена Самборская
Luxoft
Елена Самборская
Управляющий директор и директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
10
Татьяна Петрук
Метинвест
Татьяна Петрук
Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
11
Сабов Анна-Мария
Netpeak Group
Сабов Анна-Мария
People Ops / HR Director
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
12
Ольга Мусийко
1+1 media
Ольга Мусийко
HR-директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
13
Светлана Карпеченко
Дила
Светлана Карпеченко
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
14
Яна Якимович
Фокстрот
Яна Якимович
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
15
Марьяна Кошарновская
AB InBev Efes Україна
Марьяна Кошарновская
Старший менеджер по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
16
Юлия Клевова
Ferrexpo в Украине
Юлия Клевова
Директор по управлению персоналом и быту
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
17
Тереза Трепачова
McDonald’s в Украине
Тереза Трепачова
Директор по работе с людьми McDonald’s в Украине, Чехии и Словакии
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
18
Виктория Кондрашихина
Farmak
Виктория Кондрашихина
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
19
Марина Калюжная
Suziria Group
Марина Калюжная
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
20
Ольга Правильева
ВіЯр
Ольга Правильева
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
21
Полина Карелина
Nestlé Украина
Полина Карелина
Директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
22
Елена Соколова
Дарница
Елена Соколова
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
23
Ирина Гнутова
Comfy
Ирина Гнутова
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
24
Ольга Комар
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Ольга Комар
Член Правления, директор по административной и правовой деятельности и управлению персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
25
Елена Семич
ДТЭК
Елена Семич
Директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
26
Наталья Галунко
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Наталья Галунко
начальник департамента менеджмента персонала
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
27
Наталья Винникова
Укргазбанк
Наталья Винникова
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
28
Наталья Янович
Філіп Морріс Україна
Наталья Янович
Директор департамента Люди и Культура
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
29
Юлия Григорьева
Ribas Hotels Group
Юлия Григорьева
Руководитель HR департамента
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
30
Наталия Волнянская
Starlight Media
Наталия Волнянская
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
31
Анна Зарипова
Imperial Tobacco (Imperial Brands)
Анна Зарипова
Старший менеджер по персоналу – бизнес-партнер Украина
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
32
Елена Дмитерко
Концерн Хлебпром
Елена Дмитерко
Директор по персоналу и связям с общественностью
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
33
Юлия Титуренко
Банк Пивденный
Юлия Титуренко
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
34
Елизавета Тычинская
Укрэксимбанк
Елизавета Тычинская
Начальница Управления подбора, адаптации и оценки персонала
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
35
Ирина Безлепкина
VARUS
Ирина Безлепкина
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
36
Алексей Овчаренко
IDS Ukraine
Алексей Овчаренко
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
37
Роман Борисенко
ПриватБанк
Роман Борисенко
Руководитель HR
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
38
Екатерина Цибур
Novus
Екатерина Цибур
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
39
Виктор Марченко
Райффайзен Банк
Виктор Марченко
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
40
Людмила Голинская
Carlsberg Ukraine
Людмила Голинская
Старший директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
41
Надежда Сиренко
Vodafone Україна
Надежда Сиренко
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
42
Роман Гапачило
Intellias
Роман Гапачило
Вице-президент по управлению талантами
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
43
Оксана Олейник
Киевстар
Оксана Олейник
Chief Human Resources Officer
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
44
Светлана Мозговая
Астарта-Киев
Светлана Мозговая
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
45
Людмила Савицкая
Bayadera Group
Людмила Савицкая
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
46
Татьяна Костюченко
ПУМБ
Татьяна Костюченко
Заместитель председателя правления по работе с персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
47
Елена Урусова
Credit Agricole Ukraine
Елена Урусова
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
48
Ирина Романенко
Континентал Фармерз Групп
Ирина Романенко
Директор департамента по работе с персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
49
Анна Басюк
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Анна Басюк
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
50
Наталия Бабич
Ukrnafta
Наталия Бабич
Начальница управления по рекрутингу и развитию бренда работодателя
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
51
Наталия Теряхина
Kernel
Наталия Теряхина
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
52
Галина Караваева
VIDI
Галина Караваева
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
53
Юлия Остроух
Sigma Software
Юлия Остроух
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
54
Юлия Завилейская
DataArt
Юлия Завилейская
Главный специалист по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
Татьяна Пейчева
PUMA Ukraine
Татьяна Пейчева
Head of People & Organization
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Татьяна Попова
Uklon
Татьяна Попова
Chief Human Resources Officer
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
Татьяна Кононенко
Брокард-Украина
Татьяна Кононенко
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Елена Маринко
JYSK
Елена Маринко
HR Manager
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Ольга Лукьяненко
Нова Пошта
Ольга Лукьяненко
Директор по персоналу
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Татьяна Довжук
L’Oréal Украина
Татьяна Довжук
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Евгения Кузьминская
ОККО
Евгения Кузьминская
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Виктория Желдак
Biosphere
Виктория Желдак
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Ольга Шилова
Сервье Украина
Ольга Шилова
Руководитель отдела управления и развития персонала
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Сергей Луканин
Группа Нафтогаз
Сергей Луканин
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Анна Толмачова
METRO Украина
Анна Толмачова
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Лилия Дубас
Тева в Украине
Лилия Дубас
Руководитель отдела по работе с персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Ольга Луштей
Добробут
Ольга Луштей
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Ситникова Ирина
Danonе Украина
Ситникова Ирина
Директор по работе с персоналом
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
Елена Маслий-Шишова
ИТ-Интегратор
Елена Маслий-Шишова
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
Ирина Борозенец
Аптека Доброго Дня
Ирина Борозенец
Директор департамента персонала
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Инна Печерица
ТОВ "РУШ" (Линия магазинов ЕVA)
Инна Печерица
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Анна Нетребская
Meest China
Анна Нетребская
Акционерка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
Ирина Пронина
Lantmännen АХА
Ирина Пронина
HR & Legal Director
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Алена Кавка
KNESS
Алена Кавка
HRD
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0