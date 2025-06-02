Рейтинг HRD 2025: стартовало голосование за лучших представителей профессии

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и деловой портал delo.ua представляют ежегодный Рейтинг лучших руководителей по управлению персоналом

Рынок работы в Украине стремительно меняется под давлением войны, релокации бизнеса, дефицита кадров и изменений в ожиданиях и потребностях работников. В 2025 году труд HRD приобрёл для компаний стратегический характер, ведь это о постоянстве, удержании кадров, эффективном рекрутинге, цифровой трансформации и комплексной поддержке работоспособности команд в сложных условиях

В условиях неопределенности именно HR-директора становятся одними из ключевых фигур в компаниях, ведь они не только закрывают вакансии, а строят системы привлечения и роста сотрудников для развития бизнеса. Они адаптируют корпоративную культуру к новым реалиям и поддерживают людей, создающих программы адаптации ветеранов, помогают мобилизованным, формируют инклюзивную среду на рабочих местах, создающих возможности для трудоустройства молодых людей, их обучения и профессионального рост.

Delo.ua и журнальчик «ТОП-100. Рейтинги самых больших» представляют тех, кто уже сегодня формирует современный подход к управлению персоналом в Украине – лучших HRD.

Как мы выбираем лучших

Участниками рейтингование стали руководители подразделений по управлению кадрами ведущих компаний.

Редколлегия журнала «ТОП-100» сформировала лонглист HRD с почти 100 претендентов, представлявших бренды из всех ключевых отраслей экономики Украины.

Вы можете отдать голос за своего кандидата во время онлайн-голосования, которое продлится до 15 июня.

Параллельно экспертное жюри рейтинга будет оценивать HRD по следующим критериям:

адаптивность да управление изменениями;

лидерство в построении команд;

оригинальность и инновационность проектов;

авторитет и проактивность на рынке;

уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций

В итоговый ТОП-15 HRD попадут те участники, которые получили наибольшее количество баллов от экспертного жюри и по итогам онлайн-голосования, ведь треть от общего бала составляли голоса читателей портала delo.ua.

Голосуем за лучших HRD Украины 2025!

Вы можете проголосовать только за одного номинанта