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Рейтинг HRD

Рейтинг HRD 2025: стартувало голосування за найкращих представників професії

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua представляють щорічний Рейтинг найкращих керівників з управляння персоналом

Ринок праці в Україні стрімко змінюється під тиском війни, релокації бізнесу, дефіциту кадрів та змін в очікуваннях та потребах працівників. У 2025 році праця HRD набула для компаній стратегічного характеру, адже це про сталість, утримання кадрів, ефективний рекрутинг, цифрову трансформацію та комплексну підтримку працездатності команд у складних умовах.

В умовах невизначеності саме HR-директори стають одними з ключових фігур у компаніях, адже вони не лише закривають вакансії, а будують системи залучення та розвитку працівників задля розвитку бізнесу. Вони адаптують корпоративну культуру до нових реалій і підтримують людей, створюють програми адаптації ветеранів, допомагають мобілізованим, формують інклюзивне середовище на робочих місцях, створюють можливості для працевлаштування молодих людей, їхнього навчання та професійного зростання.

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» представляють тих, хто вже сьогодні формує сучасний підхід до управління персоналом в Україні — найкращих HRD.

Як ми обираємо найкращих

Учасниками рейтингування стали керівники підрозділів з управління кадрами провідних компаній. Редколегія журналу «ТОП-100» сформувала лонгліст HRD з майже 100 претендентів, які представляли бренди з усіх ключових галузей економіки України.

Ви маєте можливість віддати голос за свого кандидата під час онлайн-голосування, яке триватиме до 15 червня.

Паралельно експертне журі рейтингу оцінюватиме HRD за такими критеріями:

  • адаптивність та управління змінами
  • лідерство у побудові команд
  • оригінальність та інноваційність проєктів
  • авторитет та проактивність на ринку
  • рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій.

До підсумкового ТОП-15 HRD потраплять ті учасниики, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі та за підсумками онлайн-голосування, адже третину від загального балу становили голоси читачів порталу delo.ua.

Голосуймо за найкращих HRD України 2025 року!

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта

Номінант
1
Олена Велика
Sense Bank
Олена Велика
Директорка з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 6
2
Олена Cоболєва
Afina Group
Олена Cоболєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
3
Надія Чала
Ciklum
Надія Чала
Vice President, Human Resources
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
4
Ольга Правда
Аврора
Ольга Правда
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
5
Іванна Бараник
WOG
Іванна Бараник
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
6
Катерина Залозних
АрселорМіттал Кривий Ріг
Катерина Залозних
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
7
Софія Чучупак
Банк Кредит Дніпро
Софія Чучупак
Директорка з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
8
Мар’яна Кошарновська
AB InBev Efes Україна
Мар’яна Кошарновська
Старша менеджерка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
9
Яна Якимович
Фокстрот
Яна Якимович
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
10
Сабов Анна-Марія
Netpeak Group
Сабов Анна-Марія
People Ops / HR Director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
11
Тереза Трепачова
McDonald’s в Україні
Тереза Трепачова
Директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
12
Олена Самборська
Luxoft
Олена Самборська
Керівна директорка та директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
13
Тетяна Петрук
Метінвест
Тетяна Петрук
Директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
14
Ольга Мусійко
1+1 media
Ольга Мусійко
HR-директорка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
15
Світлана Карпеченко
Діла
Світлана Карпеченко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
16
Ірина Гнутова
Comfy
Ірина Гнутова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
17
Ольга Волченко
Delta Medical
Ольга Волченко
Директор департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
18
Ольга Комар
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Ольга Комар
Член Правління, директор з адміністративної та правової діяльності і управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
19
Олена Семич
ДТЕК
Олена Семич
Директорка з управління персоналом та директорка Академії ДТЕК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Поліна Карєліна
Nestlé Україна
Поліна Карєліна
Директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
Ольга Правільєва
ВіЯр
Ольга Правільєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
Марина Калюжна
Suziria Group
Марина Калюжна
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Людмила Голинська
Carlsberg Ukraine
Людмила Голинська
Старша директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
Олена Соколова
Дарниця
Олена Соколова
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Вікторія Кондрашихіна
Farmak
Вікторія Кондрашихіна
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Наталя Віннікова
Укргазбанк
Наталя Віннікова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Наталія Янович
Філіп Морріс Україна
Наталія Янович
Директор департаменту Люди і Культура
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Юлія Григор’єва
Ribas Hotels Group
Юлія Григор’єва
Керівник HR департаменту
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
Роман Гапачило
Intellias
Роман Гапачило
Віцепрезидент з управління талантами
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Наталя Галунко
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Наталя Галунко
Начальник Департаменту менеджменту персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Анна Заріпова
Imperial Tobacco (Imperial Brands)
Анна Заріпова
Старша менеджерка з персоналу – бізнес-партнер Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Олена Дмитерко
ПрАТ Концерн Хлібпром
Олена Дмитерко
Директор з персоналу та зв’язків з громадськістю
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
Юлія Тітуренко
Банк Південний
Юлія Тітуренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
Єлизавета Тичинська
Укрексімбанк
Єлизавета Тичинська
Начальниця Управління підбору, адаптації та оцінки персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Ірина Безлєпкіна
VARUS
Ірина Безлєпкіна
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Олексій Овчаренко
IDS Ukraine
Олексій Овчаренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Роман Борисенко
ПриватБанк
Роман Борисенко
Керівник HR
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
Катерина Цибур
Novus
Катерина Цибур
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Віктор Марченко
Райффайзен Банк
Віктор Марченко
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
40
Наталія Волнянська
Starlight Media
Наталія Волнянська
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Надія Сіренко
Vodafone Україна
Надія Сіренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Ольга Лук'яненко
Нова Пошта
Ольга Лук'яненко
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Тетяна Кононенко
Брокард-Україна
Тетяна Кононенко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Світлана Мозгова
Астарта-Київ
Світлана Мозгова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Людмила Савицька
Bayadera Group
Людмила Савицька
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Тетяна Костюченко
ПУМБ
Тетяна Костюченко
Заступниця голови правління по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
Олена Урусова
Credit Agricole Ukraine
Олена Урусова
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Ірина Романенко
Контінентал Фармерз Груп
Ірина Романенко
Директорка департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Анна Басюк
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Анна Басюк
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Наталія Бабич
Ukrnafta
Наталія Бабич
Начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
Наталія Теряхіна
Kernel
Наталія Теряхіна
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Галина Караваєва
VIDI
Галина Караваєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Юлія Остроух
Sigma Software
Юлія Остроух
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Юлія Клевова
Ferrexpo в Україні
Юлія Клевова
Директорка з управління персоналом та побуту
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Юлія Завілейська
DataArt
Юлія Завілейська
Головний спеціаліст з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Тетяна Пейчева
PUMA Ukraine
Тетяна Пейчева
Head of People & Organization
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Тетяна Попова
Uklon
Тетяна Попова
Chief Human Resources Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Оксана Олійник
Київстар
Оксана Олійник
Chief Human Resources Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Ірина Проніна
Lantmännen АХА
Ірина Проніна
HR & Legal Director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Олена Марінко
JYSK
Олена Марінко
HR Manager
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Тетяна Довжук
L’Oréal Україна
Тетяна Довжук
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Євгенія Кузьмінська
ОККО
Євгенія Кузьмінська
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Вікторія Желдак
Biosphere
Вікторія Желдак
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Ольга Шилова
Серв'є Україна
Ольга Шилова
Керівниця відділу управління та розвитку персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Сергій Луканін
Група Нафтогаз
Сергій Луканін
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Анна Толмачова
METRO Україна
Анна Толмачова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Лілія Дубас
Тева в Україні
Лілія Дубас
Керівниця відділу по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Ольга Луштей
Добробут
Ольга Луштей
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Ірина Сітнікова
Danonе Україна
Ірина Сітнікова
Директор по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Олена Маслій-Шишова
IT-Інтегратор
Олена Маслій-Шишова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Ірина Борозенець
Аптека Доброго Дня
Ірина Борозенець
Директорка департаменту персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Інна Печериця
ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів ЕVA)
Інна Печериця
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Ганна Нетребська
Meest China
Ганна Нетребська
Акціонерка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
Альона Кавка
KNESS
Альона Кавка
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0