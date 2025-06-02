Рейтинг HRD 2025: стартувало голосування за найкращих представників професії

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua представляють щорічний Рейтинг найкращих керівників з управляння персоналом

Ринок праці в Україні стрімко змінюється під тиском війни, релокації бізнесу, дефіциту кадрів та змін в очікуваннях та потребах працівників. У 2025 році праця HRD набула для компаній стратегічного характеру, адже це про сталість, утримання кадрів, ефективний рекрутинг, цифрову трансформацію та комплексну підтримку працездатності команд у складних умовах.

В умовах невизначеності саме HR-директори стають одними з ключових фігур у компаніях, адже вони не лише закривають вакансії, а будують системи залучення та розвитку працівників задля розвитку бізнесу. Вони адаптують корпоративну культуру до нових реалій і підтримують людей, створюють програми адаптації ветеранів, допомагають мобілізованим, формують інклюзивне середовище на робочих місцях, створюють можливості для працевлаштування молодих людей, їхнього навчання та професійного зростання.

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» представляють тих, хто вже сьогодні формує сучасний підхід до управління персоналом в Україні — найкращих HRD.

Як ми обираємо найкращих

Учасниками рейтингування стали керівники підрозділів з управління кадрами провідних компаній. Редколегія журналу «ТОП-100» сформувала лонгліст HRD з майже 100 претендентів, які представляли бренди з усіх ключових галузей економіки України.

Ви маєте можливість віддати голос за свого кандидата під час онлайн-голосування, яке триватиме до 15 червня.

Паралельно експертне журі рейтингу оцінюватиме HRD за такими критеріями:

адаптивність та управління змінами ;

лідерство у побудові команд ;

оригінальність та інноваційність проєктів ;

авторитет та проактивність на ринку ;

р івень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій.

До підсумкового ТОП-15 HRD потраплять ті учасниики, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі та за підсумками онлайн-голосування, адже третину від загального балу становили голоси читачів порталу delo.ua.

Голосуймо за найкращих HRD України 2025 року!

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта