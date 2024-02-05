Рестораны и магазины могут теперь привлекать курьеров Glovo для собственной доставки

Glovo запустил в Украине платформу On-Demand, которая дает бизнесу возможность доставлять свою продукцию. On-Demand быстро находит свободного курьера Glovo, направляет его в заведение партнера по заказу и сопровождает к передаче пакета клиенту.

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Об этом сообщила пресс-служба Glovo.

О On-Demand

Отмечается, что после успешного внедрения в Испании, Португалии, Грузии, Румынии, Болгарии и Италии платформа Glovo On-Demand теперь доступна в Украине.

On-Demand – это сервис от Glovo, который помогает ресторанам и магазинам привлекать курьеров Glovo для доставки заказов по собственным каналам продаж.

"Учреждения общественного питания и ритейлеры могут использовать несколько каналов продаж, например сайт, мобильное приложение, соцсети или телефонную линию, но им часто нужна помощь с доставкой. Чтобы дать бизнесам возможность доставлять без собственных курьеров или усилить их собственные мощности доставки в пиковые часы, Glovo запустил платформу по поиску курьеров On-Demand", - отмечают в Glovo .

Бизнес может сэкономить на доставке

Как подчеркивают в Glovo, новый сервис поможет компаниям сосредоточиться на основном бизнесе и не содержать в штате курьеров, затрачивая дополнительные ресурсы.

Платформа Glovo On-Demand быстро находит свободного курьера Glovo, направляет его в заведение партнера по заказу и сопровождает передачу пакета клиенту. Также Glovo предоставляет возможность партнеру и клиенту отслеживать статус заказа.

Использование платформы On-Demand предусматривает только стоимость услуг курьера с платформы Glovo, а заведение уже может решить будет ли нести эти расходы самостоятельно или разделить их с клиентом.

Таким образом, бизнес может оптимизировать средства, связанные с доставкой.

Для автоматизации операционных процессов партнера Glovo предлагает воспользоваться API-интеграция. Она дает возможность партнеру не только производить вызов курьера напрямую из своей системы управления заказами, но и иметь полную сведения о статусе каждого заказа. Интеграция также доступна для таких сервисов, как ChoiceQR, Poster и т.д.

Зарегистрироваться в приложении можно по ссылке.

Про компанию Glovo

Glovo – это технологическая платформа, позволяющая приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания, основанная в Барселоне, сегодня работает более чем в 1500 городах в 25 странах мира в Европе, Центральной Азии и Африке. Ежемесячно по всему миру платформой Glovo пользуются более 5 млн активных клиентов, заказы доставляют более 70 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 150 тыс.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и представлен в 37 городах.