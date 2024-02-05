Ресторани та магазини тепер можуть залучати кур'єрів Glovo для власної доставки

Glovo запустив в Україні платформу On-Demand, яка дає бізнесу можливість доставляти свою продукцію.On-Demand швидко знаходить вільного курʼєра Glovo, спрямовує його в заклад партнера за замовленням та супроводжує до передачі пакунка клієнту.

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Про це повідомила пресслужба Glovo.

Про On-Demand

Зазначається, що після успішного впровадження в Іспанії, Португалії, Грузії, Румунії, Болгарії та Італії, платформа Glovo On-Demand тепер доступна в Україні.

On-Demand — це сервіс від Glovo, який допомагає ресторанам та магазинам залучати кур'єрів Glovo для доставки замовлень з власних каналів продажу.

"Заклади громадського харчування та ритейлери можуть використовувати декілька каналів продажу, наприклад сайт, мобільний застосунок, соцмережі або телефонну лінію, але їм часто потрібна допомога з доставкою. Щоб дати бізнесам можливість доставляти без власних кур’єрів або підсилити їх власні потужності доставки у пікові години, Glovo запустив платформу з пошуку кур’єрів On-Demand", - зауважують в Glovo.

Бізнес може зекономити на доставці

Як підкреслюють в Glovo, новий сервіс допоможе компаніям зосередитись на основному бізнесі та не утримувати в штаті кур’єрів, витрачаючи додаткові ресурси.

Платформа Glovo On-Demand швидко знаходить вільного курʼєра Glovo, спрямовує його в заклад партнера за замовленням та супроводжує до передачі пакунка клієнту. Також Glovo надає можливість партнеру та клієнту відстежувати статус замовлення.

Користування платформою On-Demand передбачає тільки вартість послуг кур’єра з платформи Glovo, а заклад вже може вирішити чи буде нести ці витрати самостійно, або розділити їх з клієнтом.

У такий спосіб бізнес може оптимізувати кошти, повʼязані з доставкою.

Для автоматизації операційних процесів партнера Glovo пропонує скористатися API-інтеграцією. Вона дає можливість партнеру не тільки робити виклик курʼєра напряму зі своєї системи управління замовленнями, а й мати повну інформацію про статус кожного замовлення. Інтеграція також доступна для таких сервісів, як ChoiceQR, Poster тощо.

Зареєструватися у програмі можна за посиланням.

Про компанію Glovo

Glovo — це технологічна платформа, яка дозволяє придбати, доставити, передати будь-який предмет чи продукт у межах міста. Компанія, що заснована у Барселоні, сьогодні працює у понад 1500 містах у 25 країнах світу у Європі, Центральній Азії та Африці. Щомісяця в усьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн активних клієнтів, замовлення доставляють понад 70 тис. кур’єрів, а кількість асоційованих партнерів досягає 150 тис.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року і наразі представлений у 37 містах.