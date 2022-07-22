Российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, может работать с ФСБ и вербовать украинцев - СМИ

Российский букмекер 1xBet, получивший во время войны 30 марта лицензию на осуществление букмекерской деятельности в Украине, работает в России под прикрытием ФСБ и мог получить лицензию в Украине для сбора персональных данных украинцев с последующей вербовкой их ФСБ.

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Об этом в своем расследовании отмечает издание InformNapalm.

Журналисты утверждают, что, несмотря на официальный запрет на работу в самой РФ, оператор азартных игр 1xBet все равно успешно там работает. Это подтверждается тем, что платежи данного букмекера производят российские банки и платежные системы, такие как Сбербанк России, Тинькофф, АльфаБанк, Qiwi, МТС-деньги и т.д. Кроме того, в РФ официально работает бренд азартных игр 1хСтавка, который якобы никак не связан с 1xBet. Но исследование, которое провели волонтеры группы BraveUkraine, доказывает, что 1хBet и 1xСтавка - это одна и та же контора.

”В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипы, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Кроме того, у ресурсов полностью совпадают набор библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS – визуально почти полностью идентичны. Да еще с одинаковыми фреймворками и библиотеками”, - говорится в расследовании.

Исходя из этого, авторы публикации пришли к выводу, что беспрепятственно работать на российском рынке без связей с силовыми ведомствами невозможно, а за лояльность ФСБ надо чем-то расплачиваться. А учитывая то, что по украинскому закону операторы азартных игр, получивших лицензию, должны "обеспечивать идентификацию игроков и посетителей во время осуществления деятельности в сети Интернет" с помощью запроса у игроков их документов и персональных данных, 1хBet, получив лицензию в Украине, под время военной агрессии РФ против Украины может использовать данные украинцев и передавать их российским спецслужбам.

”Российский букмекерский оператор пытается работать в Украине уже много лет и имеет большой интерес в украинском рынке. К сожалению, дело здесь может быть совсем не в деньгах. Есть большая вероятность, что 1XBet больше, чем деньги, хочет получить личные данные украинцев и прямой доступ к игрокам. Азартные игры – это риск. Люди проигрывают деньги. Часто – большие деньги. Имея базу данных людей с большими финансовыми проблемами, легко завербовать агентов на местах и использовать их для нужд ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) и ФСБ”, - отмечают в InformNapalm.

В этом контексте не удивительно, что 1хBet в России организует рэп-батлы, где его участники зачитывают пропагандистские антиукраинские тексты о батальоне Азов, который якобы ”бомбил стариков и детей” на Донбассе.