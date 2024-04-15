Руслан Шостак рассказал, как его 9-летний сын донатит на ВСУ

В рамках Business Wisdom Summit президент корпорации TERWIN рассказал, как его сын Роберт продал все свои игрушки и задонатил заработанные деньги на автомобили для фронта.

На прошлой неделе на Business Wisdom Summit состоялось интервью на сцене с Русланом Шостаком, президентом корпорации TERWIN на тему: ”Смелые решения и оптимизм: как инвестировать в развитие и трансформировать бизнес во время войны”.

Спикер рассказал, как война сменила приоритеты компании: корпорация TERWIN приняла сознательное решение развивать бизнес и инвестировать в Украину. В конце выступления он также призвал весь бизнес приобщаться к помощи армии.

“Мой девятилетний сын подошел ко мне со словами: “Отец, чем я могу помочь?”. Я ему предложил идти ко мне на работу, зарабатывать и деньги отдавать на армию”, - рассказал Руслан Шостак. - “Но он ответил: “Я буду продавать игрушки и буду переправлять деньги на фронт”.

Так, Роберт Шостак продал на OLX все свои игрушки, а заработанные деньги перебросил на национальную платформу "ГеройCar", которая уже передала ВСУ более 500 пикапов. "Это пример, когда вы можете делать хорошие дела даже в 10-летнем возрасте", - добавил бизнесмен.

Напомним, что в октябре 2023 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на создание корпорации TERWIN, которая находится под руководством Руслана Шостака и объединила 17 компаний, среди которых такие известные сети как VARUS и EVA. Этот шаг бизнесмен объяснил тем, что так проще будет управлять активами и вести операционную деятельность.