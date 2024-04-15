Руслан Шостак розповів, як його 9-річний син донатить на ЗСУ

В рамках Business Wisdom Summit президент корпорації TERWIN розповів, як його син Роберт продав всі свої іграшки й задонатив зароблені гроші на автомобілі для фронту

Минулого тижня на Business Wisdom Summit відбулося інтервʼю на сцені з Русланом Шостаком, президентом корпорації TERWIN на тему: ”Сміливі рішення та оптимізм: як інвестувати в розвиток та трансформувати бізнес під час війни”.

Спікер розповів, як війна змінила пріоритети компанії: корпорація TERWIN прийняла свідоме рішення розвивати бізнес та інвестувати в Україну. Наприкінці виступу він також закликав весь бізнес долучатись до допомоги армії.

“Мій девʼятирічний син підійшов до мене зі словами: “Батько, чим я можу допомогти?”. Я йому запропонував йти до мене на роботу, заробляти і якісь гроші віддавати на армію”, - розповів Руслан Шостак. - “Але він відповів: “Я буду продавати іграшки, і переправлятиму гроші на фронт”.

Так, Роберт Шостак продав на OLX всі свої іграшки, а зароблені гроші перекинув на національну платформу «ГеройCar», яка вже передала ЗСУ понад 500 пікапів. “Це приклад, коли ви можете робити добрі справи навіть у 10-річному віці”, - додав бізнесмен.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Антимонопольний комітет України дав дозвіл на створення корпорації TERWIN, яка перебуває під керівництвом Руслана Шостака та об’єднала 17 компаній, серед яких такі відомі мережі, як VARUS та EVA. Цей крок бізнесмен пояснив тим, що так буде простіше керувати активами та вести операційну діяльність.