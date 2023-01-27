Системы мотивации персонала, кадровый голод и постоянные вызовы: как 2022 изменил сферу обслуживания в Украине

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Полномасштабное вторжение изменило не только жизнь каждого украинца, но и оказало существенное влияние на бизнес-процессы и крупных корпораций, и маленьких частных предприятий. По данным группы «Рейтинг» по состоянию на конец апреля 2022 года, каждый пятый стал внутренне перемещенным лицом, а 83% компаний не смогли продолжать работать на полную мощность.

С существенными проблемами в работе столкнулись и владельцы гостиниц и ресторанов. Многие объекты полностью или частично разрушили российские ракеты, а осенью сферу обслуживания ожидали новые вызовы — блекаут и веерные отключения электроэнергии. Однако, несмотря на постоянные препятствия, многие бизнесы продолжили нанимать персонал, реализовывать новые проекты и расти. Как прошлый год изменил сферу обслуживания в Украине и чего ждать предпринимателям в 2023-м?

О влиянии войны на процессы рекрутинга

Самым сложным периодом для украинского бизнеса и сферы обслуживания стали первые месяцы полномасштабной войны. Хотя накануне отовсюду обсуждали возможное наступление России, многие оказались не готовы к такому развитию событий. В результате предприниматели массово закрывали свои компании, а работники увольнялись и выезжали за границу или в более безопасные регионы страны.

В течение февраля-апреля многие рестораны и гостиничные комплексы стали на военные рельсы и начали принимать переселенцев из прифронтовых городов, бесплатно размещать их и обеспечивать гуманитарной помощью. Ситуация несколько стабилизировалась только в мае-июне, когда все вынужденно приспособились к новым реалиям и поняли, что нужно играть в долгую и при возможности продолжать работать, платить налоги и поддерживать экономику.

Поделюсь собственным опытом. Инструкции, как мы будем действовать в случае нападения России на Украину, были готовы еще за две недели до вторжения. В день Х после первых звуков взрывов все собрались в офисе и не только обсудили дальнейший план действий, но организовали волонтерский штаб для помощи Вооруженным силам на южном направлении. Более месяца 90% сотрудников офиса были привлечены к работе в центре. Это позволило нам не расслабляться или, наоборот, впадать в панику, а сохранять энергию и победоносное настроение.

Уже весной мы расконсервировали гостиницы там, где было безопасно и запустили полноценную работу офисов во Львове и Одессе. Чтобы подольше растянуть бюджетные мощности, пришлось несколько сократить заработные платы, потому что никто не знал, как долго будут продолжаться боевые действия. Это касалось только офисных работников, размер финансового вознаграждения для официантов, уборщиц, администраторов и других специалистов сферы обслуживания не изменялся.

За 11 месяцев Великой войны нам удалось нанять 187 новых сотрудников в отеле. Часть работников эвакуировались и выезжали в другие регионы, поэтому их нужно было быстро заменить другими специалистами. Также мы взяли в управление гостиницу в Одессе и открыли апартаменты в Белой Церкви.

О рынке труда и основных тенденциях рекрутинга в 2022-м

В июне прошлого года мы получали немало отзывов от переселенцев из регионов прифронтовых Украины и непрофильных специалистов. Люди искали работу и готовы были учиться новому, фактически начинать все с нуля. Также увеличился процент кандидатов, желающих трудоустроиться в гостиницах, расположенных в западных областях. Это и специалисты с опытом работы в сфере обслуживания, и, например, временно переехавшие в другие города студенты.

Самыми популярными до сих пор остаются позиции, не требующие специальных навыков, таких как вакансии горничной, уборщицы, техники, разнорабочие. Заработные платы таких работников в целом не изменились, потому что они получают фиксированную ставку. А вот оплата труда официантов, барменов, администраторов несколько уменьшилась, ведь гостиницы и рестораны пока не работают вовсю.

В среднем диапазон вознаграждения сейчас выглядит так:

управляющий - 25 000-40 000 грн

администратор - 10 000-16 000 грн

горничная - 6 500-12 000 грн

уборщица - 7 500-10 000 грн

техник - 9 000-15 000 грн

повар-универсал - 12 000-18 000 грн

посудомоечница - 6 000-12 000 грн

О мотивации команды в условиях неопределенности

Любой кризис демотивирует человека из-за неизвестности будущего и хрупкости мира вокруг него. В первые дни Великой войны украинцы сплачивались, волонтерили и чувствовали невероятный заряд энергии, а уже через несколько месяцев все были уставшие, смущенные и демотивированные.

Учитывая, что в сфере обслуживания настроение работников очень легко и быстро передается гостям заведения, внедрение эффективных методик мотивации коллектива является особенно важной составляющей работы в условиях войны.

Вот несколько советов, которые помогут вам держать команду в тонусе:

Делитесь целями на будущее. Чтобы видеть в глазах своих сотрудников целеустремленность и упорство, всегда общайтесь со своей командой и вместе ищите ответы на вопросы «Что будет дальше?», «Куда мы двигаемся?» и «Зачем мы это делаем?». Уверенный в себе руководитель способен собрать круг тех, кто будет работать на все препятствия. И наоборот, владелец бизнеса, который боится в 2023 году и не знает, что ждет его команду, не может удержать даже самых преданных специалистов. Составьте план развития для каждого работника. Таким образом, члены команды будут понимать, что работодатель заботится об их карьерном развитии даже во время кризиса. Выстройте бонусную систему. Если у вас нет возможности повышать размер заработной платы, запланируйте бонус за достижение или перевыполнение месячного KPI. Это будет мотивировать работника выполнять свои обязанности еще лучше и станет для него гарантией финансовой поддержки. Не бойтесь подставить плечо. Понимаете, что работник не может включиться в процессы, потому что волнуется за ребенка, который остался дома сам? Разрешите взять ее с собой на работу. Это действенный способ, который поможет сотруднику отключить триггеры стресса и сфокусироваться на задачах.

О подготовке к новым вызовам 2023 года

Очевидно, следующий год тоже будет сложным для украинского бизнеса и экономики. Все, что мы можем делать сейчас, – это готовиться. Следует понимать, что из-за войны огромное количество профессиональных специалистов уехало за границу. Я не боюсь утверждать, что сейчас в Европе находится львиная доля профессионалов, ранее работавших в сфере обслуживания. Это значит, что на рынке труда будет кадровый голод на должности руководителей, администраторов рецепций, официантов, поваров, горничных и других.

Какой выход? Брать очень молодых и неопытных кандидатов или свитчеров и быть готовыми быстро обучать их с нуля. Раньше специалисты проходили карьерный путь от официанта до руководителя рестораном за 15 лет, а сегодня это будет как минимум втрое быстрее.

Чтобы быть эффективным в следующем году, советую уже сейчас обеспечить команде лучшие условия для стабильной работы. Даже если в мире хаос, вашей компании должно быть просчитано все: от наличия генератора и старлинка до четко выстроенной системы мотивации и бонусов.

Кроме того, заранее заложите в бюджет средства на развитие HR-бренда. Это позволит вам эффективно привлекать нужных кандидатов в кратчайшие сроки. Не экономьте и на своем имени, участвуйте в профильных конференциях, вебинарах и воркшопах. Чем больше людей будут знать о вашей компании, тем легче будет продвигать ее на рынке.

Также воспитывайте гибкость и учитесь балансировать между постоянной профессиональной подготовкой кадров и предоставлением качественного сервиса. Если это удастся, вероятнее всего, вы сможете добиться успеха и преодолеть кризис.

Фото: ua.depositphotos.com