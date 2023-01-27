Системи мотивації персоналу, кадровий голод і постійні виклики: як 2022 рік змінив сферу обслуговування в Україні

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Повномасштабне вторгнення змінило не лише життя кожного українця, а й суттєво вплинуло на бізнес-процеси й великих корпорацій, і маленьких приватних підприємств. За даними групи «Рейтинг» станом на кінець квітня 2022 року кожен п’ятий став внутрішньо переміщеною особою, а 83% компаній не змогли продовжувати працювати на повну потужність.

Із суттєвими проблемами в роботі зіштовхнулися і власники готелів та ресторанів. Багато об’єктів повністю або частково зруйнували російські ракети, а восени на сферу обслуговування чекали нові виклики — блекаут і віялові відключення електроенергії. Однак навіть попри постійні перешкоди чимало бізнесів продовжили наймати персонал, реалізовувати нові проєкти та зростати. То як минулий рік змінив сферу обслуговування в Україні й чого чекати підприємцям у 2023-му?

Про вплив війни на процеси рекрутингу

Найскладнішим періодом для українського бізнесу та зокрема сфери обслуговування стали перші місяці повномасштабної війни. Хоча напередодні звідусюди обговорювали можливий наступ Росії, багато хто виявився неготовим до такого розвитку подій. У результаті підприємці масово закривали свої компанії, а працівники звільнялися та виїжджали за кордон або ж у безпечніші регіони країни.

Протягом лютого-квітня чимало ресторанів і готельних комплексів стали на воєнні рейки та почали приймали переселенців із прифронтових міст, безкоштовно розміщувати їх та забезпечувати гуманітарною допомогою. Ситуація дещо стабілізувалася лише в травні-червні, коли всі вимушено пристосувалися до нових реалій і зрозуміли, що треба грати в довгу і за можливості продовжувати працювати, сплачувати податки та підтримувати економіку.

Поділюся власним досвідом. Інструкції, як ми будемо діяти у випадку нападу Росії на Україну, були готові ще за два тижні до вторгнення. У день Х після перших звуків вибухів усі зібралися в офісі й не лише обговорили подальший план дій, а й організували волонтерський штаб для допомоги Збройним силам на південному напрямку. Понад місяць 90% працівників офісу були залучені до роботи в центрі. Це дозволило нам не розслаблятися чи, навпаки, впадати в паніку, а зберігати енергію та переможний настрій.

Уже навесні ми розконсервували готелі там, де було безпечно, і запустили повноцінну роботу офісів у Львові та Одесі. Щоб якомога надовше розтягнути бюджетні потужності, довелося дещо скоротити заробітні плати, бо ніхто не знав, як довго триватимуть бойові дії. Це стосувалося лише офісних працівників, розмір фінансової винагороди для офіціантів, прибиральниць, адміністраторів та інших фахівців сфери обслуговування не змінювався.

За 11 місяців великої війни нам вдалося найняти 187 нових співробітників в готелі. Частина працівників евакуювалась і виїздила в інші регіони, тому їх треба було швидко замінити іншими спеціалістами. Також ми взяли в управління готель в Одесі та відкрили апартаменти у Білій Церкві.

Про ринок праці та основні тенденції рекрутингу у 2022-му

У червні минулого року ми отримували чимало відгуків від переселенців з прифронтових регіонів України та непрофільних спеціалістів. Люди шукали роботу й були готові навчатися новому, фактично починати все з нуля. Також збільшився відсоток кандидатів, які хочуть працевлаштуватися в готелях, розташованих у західних областях. Це і фахівці з досвідом роботи у сфері обслуговування, і, наприклад, студенти, які тимчасово переїхали в інші міста.

Найпопулярнішими досі залишаються позиції, що не потребують спеціальних навичок, як-от вакансії покоївки, прибиральниці, техніка, різнороба. Заробітні плати таких працівників у цілому не змінились, бо вони отримують фіксовану ставку. А от оплата праці офіціантів, барменів, адміністраторів дещо зменшилась, адже готелі та ресторани поки не працюють в повну силу.

У середньому діапазон винагороди нині виглядає так:

керуючий — 25 000-40 000 грн

адміністратор — 10 000-16 000 грн

покоївка — 6 500-12 000 грн

прибиральниця — 7 500-10 000 грн

технік — 9 000-15 000 грн

кухар-універсал — 12 000-18 000 грн

посудомийниця — 6 000-12 000 грн

Про мотивацію команди в умовах невизначеності

Будь-яка криза демотивує людину через невідомість майбутнього та крихкість світу навколо неї. У перші дні великої війни українці гуртувалися, волонтерили та відчували неймовірний заряд енергії, а вже за кілька місяців усі були втомлені, збентежені й демотивовані.

Враховуючи те, що у сфері обслуговування настрій працівників дуже легко і швидко передається гостям закладу, впровадження ефективних методик мотивації колективу є особливо важливою складовою роботи в умовах війни.

Ось кілька порад, які допоможуть вам тримати команду в тонусі:

Діліться цілями на майбутнє. Щоб бачити в очах своїх співробітників цілеспрямованість і завзятість, завжди спілкуйтеся зі своєю командою і разом шукайте відповіді на питання «Що буде далі?», «Куди ми рухаємося?» та «Навіщо ми це робимо?». Впевнений у собі керівник здатен зібрати коло тих, хто працюватиме попри всі перешкоди. І навпаки, власник бізнесу, який боїться 2023 року і не знає, що чекає на його команду, не може втримати навіть найвідданіших фахівців. Складіть план розвитку для кожного працівника. Таким чином члени команди розумітимуть, що роботодавець дбає про їхній кар’єрний розвиток навіть під час кризи. Вибудуйте бонусну систему. Якщо у вас не має змоги підвищувати розмір заробітної плати, заплануйте бонусування за досягнення або перевиконання місячного KPI. Це мотивуватиме працівника виконувати свої обов’язки ще краще і стане для нього певною гарантією фінансової підтримки. Не бійтеся підставити плече. Розумієте, що працівник не може включитися в процеси, бо хвилюється за дитину, яка залишилась вдома сама? Дозвольте взяти її з собою на роботу. Це дієвий спосіб, що допоможе співробітнику вимкнути тригери стресу та сфокусуватися на задачах.

Про підготовку до нових викликів 2023 року

Вочевидь наступний рік теж буде складним для українського бізнесу й економіки. Все, що ми можемо робити зараз, це готуватися. Варто розуміти, що через війну величезна кількість професійних спеціалістів виїхала за кордон. Я не боюся стверджувати, що зараз у Європі перебуває левова частка професіоналів, які раніше працювали у сфері обслуговування. Це означає, що на ринку праці буде кадровий голод на посади керівників, адміністраторів рецепцій, офіціантів, кухарів, покоївок та інших.

Який вихід? Брати дуже молодих і недосвідчених кандидатів або світчерів та бути готовими швидко навчати їх з нуля. Раніше фахівці проходили кар'єрний шлях від офіціанта до керівника рестораном за 15 років, а сьогодні це буде як мінімум втричі швидше.

Щоб бути ефективним у наступному році, раджу вже зараз забезпечити команді найкращі умови для стабільної роботи. Навіть якщо у світі хаос, у вашій компанії має бути прораховано все: від наявності генератора й старлінка до чітко вибудованої системи мотивації та бонусів.

Окрім цього, завчасно закладіть у бюджет кошти на розвиток HR-бренду. Це дозволить вам ефективно залучати потрібних кандидатів у короткі терміни. Не економте і на власному імені, беріть участь у профільних конференціях, вебінарах та воркшопах. Що більше людей знатимуть про вашу компанію, то легше буде просувати її на ринку.

Також виховуйте в собі гнучкість та вчіться балансувати між постійною професійною підготовкою кадрів і наданням якісного сервісу. Якщо це вдасться, найімовірніше, ви зможете досягти успіху і подолати кризу.

Фото: ua.depositphotos.com