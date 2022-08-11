"Создавать инновационные проекты стоит уже сейчас: не дожидаясь окончания войны", - инсайты Максима Филиппова из GR Capital

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10 августа на FREE трансляции проекта " Штаб-квартира " управляющий партнер GR Capital Максим Филиппов рассказал о перспективах венчурного рынка, поделился критериями, по которым фонд выбирает проекты для инвестирования, и принципами успешного управления.

Портфель инвестиционной компании GR Capital насчитывает почти 20 бизнесов, среди которых испанский сервис быстрого доставки Glovo, разработчик разумных устройств для отслеживания уровня кислорода Owlet, международный сервис быстрого доставки Deliveroo и сервис аренды электросамокатов Lime.

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О падении оценки бизнесов

Поднятие учетной ставки в ряде стран усложнило привлечение средств для бизнеса. Сейчас происходит здоровое очищение рынка, и выживут сильнейшие. Тот, кто успешно занимается бизнесом, удержит позиции, другие обанкротятся.

С января весь рынок доставки еды начал падать на фоне новостей и предсказаний инвесторов о предстоящей рецессии. Прогнозировали, что после уменьшения ководных ограничений люди перестанут много заказывать домой и вернутся в рестораны. С января по апрель капитализация сервисов доставки упала на 50-70%.

И эта динамика касается всех бизнесов. Взять тот же Owlet – на него не повлияли внешние факторы, но его рыночная оценка упала все равно. Такова сейчас тенденция.

Как инвесторы выбирают компании

GR Capital инвестирует на 7 лет, а фонды, которые инвестируют раньше нас – на 10-15 лет. Конечно, не учитывать появление "черных лебедей" - глупо. Выбирая стартапы, инвесторы предпочитают тем, где топ-менеджмент знает, как переживать кризисы и чувствует рынок. Можно быть визионером, опытным менеджером, маркетологом, но сильные бизнесы отличают способность предусматривать именно владельца. Он должен знать, когда увеличивать инвестиции, а когда подождать и не выходить на рынок.

Для нас главный критерий успешного бизнеса — это наличие сразу на нескольких рынках. Как только у основателя появляется ресурс, его целесообразно направлять на овладение новыми рынками. Взять хотя бы Glovo: появление компании в Грузию было достаточно неожиданным, но, в конце концов, эта стратегия увенчалась успехом.

Еще один критерий интересующего нас бизнеса — это если мы можем быть полезным для него не только деньгами. Ведь если от инвестора нужны только деньги, это плохо влияет на дальнейшие отношения с основателем проекта, теряется обоюдный контакт. Например, мы сначала помогли Glovo с овладением рынками Украины и СНГ, а затем уже с поднятием следующего раунда. Так мы стали более интересными для фаундера. Нам, как инвесторам, важно знать, что на уме у основателей проекта. Это повышает осведомленность о совместном бизнесе и способствует доверию.

Следующий фокус венчурного инвестирования

Фокус инвестирования не сильно меняется в последние годы. Прежде всего, это аграрный сектор, foodtech и логистика. В войну мы видим, как это принципиально.

Сейчас в Украине важно начинать новые проекты. Мы с партнерами стараемся этому содействовать, создавая фонды под Украину и привлекая стейкхолдеров. Это стимулирует начать новые инновационные бизнесы еще до окончания войны.

Перспективы инновационного бизнеса в воюющей стране

При правильной государственной политике Украина может повторить сценарий Израиля – страны, где бизнес и экономика развиваются даже во время долгой войны. Мы видим, как крупные компании охотно идут на рынки, где много гибких, трудолюбивых, амбициозных людей. И в этом украинцы схожи с народом Израиля. Это невозможно сравнить с европейскими странами типа Германии, где люди ищут work-life balance, и предпочитают работать по 5 часов в день. Граждане развивающихся стран отличаются от тех, кто живет в развитых странах. Именно поэтому сейчас зарплата израильских разработчиков выше, чем в США.

Израиль очень силен в hardware инновациях и кибербезопасности. Это производная армейского опыта. Война всегда являлась драйвером прогресса. Во время Второй мировой и холодной войны огромные бюджеты тратились именно на армию, а затем те же лазеры и другие устройства появились в послевоенном быту. Точно знаю, что сейчас в Украине будут создаваться акселераторы военных технологий и фонды, которые в это будут инвестировать. К примеру, Bayraktar уже объявил, что собирается построить завод в Украине.

Принципы управления успешного менеджера

Главное – это баланс личной жизни, хобби и работы. Люди, которые перегружают себя работой, не могут долгое время быть эффективными. К тому же вы не можете быть успешным в проекте, если не растете вместе с ним. С другой стороны, если рост связан только с вашим проектом, то вы ограничиваете свое мировосприятие. Именно поэтому нужно прямо сейчас жить насыщенной интересной жизнью, быть любознательным и развиваться вне бизнеса в том числе.

Уже 16 августа на вебинаре " Штаб-квартиры " мы поговорим о том, как технологические компании помогут в развитии Украины вместе с операционным директором холдинга TECHIIA Олегом Гуменюком. Присоединяйтесь к тому, чтобы первыми узнать о неизбежных глобальных изменениях, адаптироваться к новой реальности и сыграть на опережение: https://shtab.delo.ua/