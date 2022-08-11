"Створювати інноваційні проєкти варто вже зараз: не чекаючи закінчення війни", — інсайти Максима Філіппова із GR Capital

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10 серпня на FREE трансляції проєкту "Штаб-квартира" керівний партнер GR Capital Максим Філіппов розповів про перспективи венчурного ринку, поділився критеріями, за якими фонд обирає проєкти для інвестування, та принципами успішного управління.

Портфель інвестиційної компанії GR Capital налічує майже 20 бізнесів, серед яких — іспанський сервіс швидкого доставлення Glovo, розробник розумних пристроїв для відстежування рівня кисню Owlet, міжнародний сервіс швидкого доставлення Deliveroo та сервіс оренди електросамокатів Lime.

Переглянути повну трансляцію можна за посиланням.

Про падіння оцінки бізнесів

Підняття облікової ставки у низці країн ускладнило залучення коштів для бізнесу. Зараз відбувається здорове очищення ринку, і виживуть найсильніші. Той, хто успішно займається бізнесом, втримає позиції, інші — збанкрутіють.

З січня весь ринок доставляння їжі почав падати на тлі новин і передбачень інвесторів про майбутню рецесію. Прогнозували, що після зменшення ковідних обмежень люди перестануть багато замовляти додому, та повернуться до ресторанів. З січня по квітень капіталізація сервісів доставляння впала на 50-70%.

І ця динаміка стосується всіх бізнесів. Взяти той же Owlet — на нього не вплинули зовнішні фактори, але його ринкова оцінка впала все одно. Така зараз тенденція.

Як інвестори обирають компанії

GR Capital інвестує на 7 років, а фонди, які інвестують раніше нас — на 10-15 років. Звісно, не враховувати появу "чорних лебедів" — нерозумно. Обираючи стартапи, інвестори надають перевагу тим, де топменеджмент знає, як переживати кризи та відчуває ринок. Можна бути візіонером, досвідченим менеджером, маркетологом, але сильні бізнеси вирізняє здатність передбачати саме власника. Він має знати, коли збільшувати інвестиції, а коли — почекати й не виходити на ринок.

Для нас головний критерій успішного бізнесу — це його присутність відразу на кількох ринках. Як тільки у засновника з’являється ресурс, його доцільно спрямовувати на опанування нових ринків. Взяти хоча б Glovo: поява компанії в Грузію була досить неочікуваною, але, зрештою, ця стратегія увінчалася успіхом.

Ще один критерій цікавого для нас бізнесу — це якщо ми можемо бути корисним для нього не лише грошима. Адже якщо від інвестора потрібні тільки гроші — це погано впливає на подальші стосунки з засновником проєкту, втрачається обопільний контакт. Наприклад, ми спочатку допомогли Glovo з опануванням ринків України та СНД, а потім вже з підняттям наступного раунду. Так ми стали цікавішими для фаундера. Нам, як інвесторам, важливо знати, що на думці у засновників проєкту. Це підвищує обізнаність про спільний бізнес та сприяє довірі.

Наступний фокус венчурного інвестування

Фокус інвестування не дуже змінюється останніми роками. Перш за все, це аграрний сектор, foodtech та логістика. У війну ми бачимо, наскільки це важливо.

Зараз в Україні важливо започатковувати нові проєкти. Ми з партнерами намагаємося цьому сприяти, створюючи фонди під Україну та залучаючи стейкхолдерів. Це стимулює починати нові інноваційні бізнеси ще до закінчення війни.

Перспективи інноваційного бізнесу у країні, яка воює

За правильної державної політики Україна може повторити сценарій Ізраїлю — країни, де бізнес та економіка розвиваються навіть під час довгої війни. Ми бачимо, як великі компанії охоче йдуть на ті ринки, де багато гнучких, працелюбних, амбітних людей. І в цьому українці схожі з народом Ізраїлю. Це неможливо порівняти з європейськими країнами на кшталт Німеччини, де люди шукають work-life balance, і воліють працювати по 5 годин на день. Громадяни країн, що розвиваються, відрізняються від тих, хто живе у розвинених країнах. Саме тому зараз зарплата деяких ізраїльських розробників вища, ніж у США.

Ізраїль дуже сильний у hardware інноваціях та кібербезпеці. Це похідна армійського досвіду. Війна завжди була драйвером прогресу. Під час Другої світової та "холодної" війни величезні бюджети витрачалися саме на армію, а потім ті ж лазери та інші пристрої з’явилися у повоєнному побуті. Точно знаю, що зараз в Україні створюватимуться акселератори військових технологій, і фонди, які в це будуть інвестувати. Наприклад, Bayraktar вже оголосив, що збирається побудувати завод в Україні.

Принципи управління успішного менеджера

Головне — це баланс особистого життя, хобі та роботи. Люди, які перевантажують себе роботою, не можуть бути довгий час ефективними. До того ж, ви не можете бути успішним в проєкті, якщо не зростаєте разом з ним. З іншого боку, якщо зростання пов’язано лише з вашим проєктом, то ви обмежуєте своє світосприйняття. Саме тому потрібно прямо зараз жити насиченим цікавим життям, бути допитливим та розвиватися поза бізнесом в тому числі.

Вже 16 серпня на вебінарі "Штаб-квартири" ми поговоримо про те, як технологічні компанії допоможуть у розбудові України разом з операційним директором холдингу TECHIIA Олегом Гуменюком. Долучайтеся, аби першими дізнатися про неминучі глобальні зміни, адаптуватися до нової реальності та зіграти на випередження: https://shtab.delo.ua/