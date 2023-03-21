Сумской производитель формы для ВСУ обвиняет правоохранителей в давлении на бизнес

Сумское предприятие "Шервул", которое с начала полномасштабного вторжения начало производить спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявляет, что производство против компании о якобы неуплате налогов является давлением на бизнес.

Об этом говорится в расследовании "Стопкора", сообщают "Факты".

"Давление началось еще в ноябре-декабре 21-го года. Мне позвонил один знакомый и сказал, что из-за возмещения НДС на большую сумму у нас будут проблемы, если не решите этот вопрос...", - рассказывает заместитель директора "Шервула" Евгений Овсиенко.

Менеджер подчеркнул, что работает по законодательству и ничего решать не будет. По его словам, компанию безосновательно пытаются "привязать" к делу, которое с 2020-2021 годов вела в Киеве Генпрокуратура совместно с Нацполицией. В производстве фигурировали конвертационные центры и фирмы, занимавшиеся махинациями с обналичиванием – ни с одной из них "Шервул" не был связан.

Однако 22 декабря прошлого года в Печерский райсуд поступило ходатайство об аресте имущества фирмы в уголовном производстве от 29 сентября. Инициатором представления был прокурор Генпрокуратуры Игорь Черный. В январе 2023 г. все счета компании были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по инициативе прокурора Черного.

"Эта фамилия нам достаточно давно известна, потому что в 2019 году по представлению указанного прокурора на нас был осуществлен фактически рейдерский захват. Потому что были заблокированы все счета, в том числе и счета, с которых производилась выплата заработных плат всем работникам, уплачивались налоги. .. Я подчеркиваю то, что схема является не единичной. Она работает в пользу карманов некоторых не совсем честных прокуроров.Тут четко все прослеживается.Сначала блокируется деятельность предприятия, а уже потом пытаются так сказать "решить" этот вопрос, и предлагают не совсем законные методы ", – говорит адвокат "Шервула" Евгений Страшок.

Действия правоохранителей, начавших производство против компании, – это не что иное, как целенаправленное давление на бизнес, считает адвокат компании.

"Изучив материалы, которые поступали во время рассмотрения ходатайства, мы выяснили, что единственное доказательство причастности нашей компании якобы уклонения от уплаты налогов является рапорт непосредственного сотрудника стратегических расследований (Черный.- Авт.), где он отмечает свои предположения. О доказательствах , объективных в материалах дела нами найдено не было " , – заметил Страшок.

Съемочная группа "СтопКора" пыталась пообщаться с Черном по делу текстильного предприятия из Сумщины. И даже договорилась с ним встретиться. Однако в последний момент прокурор, как сообщает "СтопКор", изменил планы и с тех пор не выходит на связь.

Тем временем адвокаты компании уже выиграли апелляцию – суд своим решением разблокировал корпоративные счета стратегического предприятия. В определении, где отменяется арест счетов, апелляционный суд четко отразил противоправность решения Генпрокуратуры. А деньги, которые прокуроры ГПУ считают "добытыми преступным путем", были возвращены предприятию на законных основаниях.

Евгений Овсиенко обращается в СБУ с просьбой разобраться в ситуации. Он подозревает, что блокирование работы предприятия, которое является крупным налогоплательщиком в области и работает на ВСУ в военное время, может быть на руку агрессору.

"Пусть может спецслужбы разберутся в этой ситуации. Мы являемся поставщиками ВСУ и Нацгвардии. Может, это делают агенты России или шпионы?..", - заявил он.