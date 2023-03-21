Сумський виробник форми для ЗСУ звинувачує правоохоронців у тиску на бізнес

Сумське підприємство "Шервул", яке від початку повномасштабного вторгнення почало виробляти спецформу для ЗСУ та Нацгвардії, заявляє, що провадженння проти компанії про начебто несплату податків є тиском на бізнес.

Про це йдеться у розслідуванні "Стопкору", повідомляють "Факти".

"Тиск розпочався ще в листопаді-грудні 21-го року. Мені зателефонував один знайомий й сказав, що через відшкодування ПДВ на велику суму у нас будуть проблеми, якщо не вирішите це питання...", - розповідає заступник директора "Шервулу" Євген Овсієнко.

Менеджер наголосив, що працює згідно з законодавством й нічого вирішувати не буде. За його словами, компанію безпідставно намагаються "прив'язати" до справи, яку з 2020-2021 років вела у Києві Генпрокуратура спільно з Нацполіцією. У провадженні фігурували конвертаційні центри та фірми, що займались махінаціями з переведенням коштів у готівку – з жодною із них "Шервул" не був пов'язаний.

Проте 22 грудня минулого року до Печерського райсуду надійшло клопотання про арешт майна фірми у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був прокурор Генпрокуратури Ігор Чорний. У січні 2023 року всі рахунки компанії було заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за ініціативи прокурора Чорного.

"Це прізвище нам досить давно відомо, тому що у 2019 році з подання вказаного прокурора на нас було здійснене фактично рейдерське захоплення. Тому що були заблоковані всі рахунки, у тому числі й рахунки, з яких проводилась виплата заробітних плат всім працівникам, сплачувалися податки... Я наголошую на тому, що схема є не поодинокою. Вона працює на користь карманів деяких не зовсім чесних прокурорів. Тут чітко все прослідковується. Спочатку блокується діяльність підприємства, а вже потім намагаються так сказати "вирішити" це питання, і пропонують не зовсім законні методи", - говорить адвокат "Шервулу" Євген Страшок.

Дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, – це ніщо інше, як цілеспрямований тиск на бізнес, вважає адвокат компанії.

"Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання, ми зʼясували, що єдиний доказ причетності нашої компанії нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосереднього співробітника стратегічних розслідувань (Чорний.- Авт.), де він зазначає свої припущення. Щодо доказів, обʼєктивних в матеріалах справи нами віднайдено не було", – зауважив Страшок.

Знімальна група "СтопКору" намагалась поспілкуватись із паном Чорним стосовно справи текстильного підприємства з Сумщини. І навіть домовилась із ним зустрітись. Проте в останню мить прокурор, як повідомляє "СтопКор", змінив плани й відтоді не виходить на зв’язок.

Тим часом адвокати компанії вже виграли апеляцію – суд своїм рішенням розблокував корпоративні рахунки стратегічного підприємства. В ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд чітко відобразив протиправність рішення Генпрокуратури. А гроші, які прокурори ГПУ вважають "здобутими злочинним шляхом", були таки повернуті підприємству на законних підставах.

Євген Овсієнко звертається до СБУ з проханням розібратись у ситуації. Він підозрює, що блокування роботи підприємства, яке є великим платником податків у області та працює на ЗСУ у воєнні часи може бути на руку агресору.

"Хай, може, спецслужби розберуться у цій ситуації. Ми являємся постачальниками ЗСУ та Нацгвардії. Може, це роблять агенти Росії або шпигуни?..", - заявив він.