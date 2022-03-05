TECHIIA поддерживает свободу Украины: уже выделили 100 млн грн и увеличивают фонд помощи

Через общественную организацию "Фонд TECHIIA" компания помогает защитить свободу и территориальную целостность Украины.

Соучредители холдинга Олег Крот и Юра Лазебников уже выделили более 100 млн грн собственных средств и увеличивают фонд помощи. Об этом они заявили в своем открытом обращении.

Фонд обеспечивает полный цикл помощи:

- выделяем средства на закупку амуниции, средств защиты, одежды и обуви;

- ищем поставщиков;

- налаживаем логистику и обеспечение по всей Украине.

Фонд продолжает расти, а желающие финансово помочь Украине могут перевести средства "Фундации Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет. Отчеты об использовании средств и оказанной помощи будут регулярно публиковаться на сайте Фонда.

"Мы – украинцы. Наша украинская кровь кипит и побуждает нас действовать. Мы свободны и отстоим свою свободу. Мы стремимся жить в мире на своей земле – и так и будет. Слава Украине!" – говорят Олег Крот и Юра Лазебников.

"Фонд Течение" уже несколько лет занимается проектами из сектора здравоохранения: решение проблемы детской онкологии, закупка оборудования и медикаментов для детских больниц, реабилитация детей после тяжелого лечения или со сложными диагнозами. Соучредители TECHIIA обещают: даже несмотря на войну, Фонд продолжит работу всех проектов и масштабирует их.