TECHIIA підтримує свободу України: вже виділили 100 млн грн і збільшують фонд допомоги

Через громадську організацію "Фундація Течія" допомагаємо захистити свободу й територіальну цілісність нашої країни.

Співзасновники холдингу Олег Крот і Юра Лазебніков уже виділили більше 100 млн грн власних коштів і збільшують фонд допомоги. Про це вони заявили у своєму відкритому зверненні.

Фундація забезпечує повний цикл допомоги:

- виділяємо кошти на закупівлю амуніції, засобів захисту, одягу та взуття;

- шукаємо постачальників;

- налагоджуємо логістику і забезпечення по всій Україні.

Фонд продовжує зростати, а охочі фінансово допомогти Україні можуть переказати кошти "Фундації Течія" за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає. Звіти про використання коштів та надану допомогу будуть регулярно публікуватися на сайті Фундації.

"Ми — українці. Наша українська кров кипить, і її течія спонукає нас діяти. Ми вільні люди та відстоїмо свою свободу. Ми прагнемо жити в мирі на своїй землі — і так і буде. Слава Україні!" — говорять Олег Крот і Юра Лазебніков.

"Фундація Течія" вже кілька років займається проєктами з сектору охорони здоров’я: вирішення проблеми дитячої онкології, закупівля обладнання та медикаментів для дитячих лікарень, реабілітація дітей після важкого лікування або зі складними діагнозами. Співзасновники TECHIIA обіцяють: навіть зважаючи на війну, Фундація продовжить роботу всіх проєктів і масштабує їх.