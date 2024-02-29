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Тенденции развития фарм ритейла и продвижение в аптечных сетях в 2024 году через трейд маркетинговые активности
Подводя итоги 2х лет с начала полномасштабного нашествия, хочу начать с благодарности ВСУ, благодаря их титаническому. труда, вся индустрия и, в частности, сеть Аптек Подорожник смогла достичь хороших показателей.
Со второй половины 2022 года фарм ритейл начал активно восстанавливаться и произошло формирование новых тенденций развития, которые наверняка продолжат усиливаться и в 2024 году, а именно:
1. Расширение аптечных сетей и последующая концентрация продаж в крупнейших сетях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. Существенный рост доли производителей, выпускающих лекарства эксклюзивно для конкретных аптечных сетей, в общем товарообороте.
Усиление конкурентной среды между сетями за привлечением внимания и постоянный поиск более эффективных предложений для конечного потребителя привело к существенным изменениям в отношениях между сетями и производителями.
Эта тенденция будет усиливаться, и будет расти важность эффективного сотрудничества сетей и производителей, в частности, на уровне трейд маркетинга.
Сеть аптек «Подорожник», которая является одной из крупнейших сетей Украины (более 1900 аптек), не является исключением в этом процессе.
По опыту 2022-23 гг. могу утверждать, что правильный баланс интересов сети и производителей дает отличный результат для обеих сторон, как в коммуникации, так и в продажах: повышает знания, увеличивает количество привлеченных клиентов к сети и как результат продажи товаров.
Например, национального проекта єЗнижки (наибольший трейд маркетиговый проект сети):
- Стратегия построена исходя из интересов как производителей, так и сети, чтобы максимально удовлетворить потребность конечного потребителя.
- Основная задача – максимизация знания о предложении (внешние коммуникации) и конверсия внимания клиентов сети в покупку (внутренние коммуникации в сети)
Если говорить о конкретных цифрах, то:
- За 2022-23 гг. количество чеков проекта «єЗнижки» вырос из старта с минимального 194 950 шт до максимального 1 132 515 шт. В среднем за 2023г. прирост составил +82% год к году.
- Товарооборот проекта вырос с 0,66% до 5,2% от общего в упаковках.
- Пенетрация акционных товаров в чеках выросла с 2% до 12%*
Что является хорошими результатами и свидетельством правильной стратегии продвижения.
С точки зрения продвижения, мы являемся сторонниками широких коммуникационных решений.
Наша основная задача – максимально дополнять устоявшиеся миксы фарм производителей (промотируемых продуктов в конкретный период). Мы фокусируемся на видео форматах в первую очередь, а именно:
- Платформа YouTube (особенно в части connected TV) – как продолжение «потребления» развлекательного контента» в первую очередь топ контента национальных ТВ каналов (таких как «СуперМама»), где онлайн потребление занимает до 70%
- Аудитория IPTV/OTT сервисов, где классическое национальное ТВ имеет худший охват по сравнению с эфирным (Т2), поэтому важно усиливать свое присутствие в этом сегменте, чтобы не терять эту аудиторию
- Блоггеры – в первую очередь ТикТок (Пока остается самым бюджетным инструментом с органическим охватом среди социальных платформ). Но не забываем о facebook/instagram
- Цифровые внешние экраны
- и радио – достаточно эффективный частотный инструмент
Среди внутренних инструментов наиболее эффективным остается работа по аудитории аптек через CRM систему и чат бот. Равномерно возрастает эффективность продвижения на веб-сайте сети.
Какие вызовы ставит 2024 год на уровне медийных инструментов?
Начнём с национального ТВ, которое остается основным инструментом продвижения для многих фарм производителей.
1/ В 2024 году консолидация продаж прямой рекламы вышла на новый уровень, где не нужно думать о конкуренции. Но предоставило ли это больше гибкости рекламодателям в выборе необходимого инвентаря или способа его закупки? - риторический вопрос:)
2/ Развитие украинского сегмента YouTube и всестороннее использование YouTube Premium дает дополнительный толчок в интеграционной рекламе и соответственно ее корректной оценке.
3/ Активное расширение рекламных инструментов в IPTV/ОТТ сегменте и развитие динамичного размещения и его возможностей, ставит вызов взвешенной оценки этого сегмента и в какой пропорции использовать различные инструменты.
Смотрим вперед с оптимизмом, но готовимся ко всему!
Примечание:
*судьба акционных товаров в общем товарообороте