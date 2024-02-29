Тенденции развития фарм ритейла и продвижение в аптечных сетях в 2024 году через трейд маркетинговые активности

Подводя итоги 2х лет с начала полномасштабного нашествия, хочу начать с благодарности ВСУ, благодаря их титаническому. труда, вся индустрия и, в частности, сеть Аптек Подорожник смогла достичь хороших показателей.

Со второй половины 2022 года фарм ритейл начал активно восстанавливаться и произошло формирование новых тенденций развития, которые наверняка продолжат усиливаться и в 2024 году, а именно:

1. Расширение аптечных сетей и последующая концентрация продаж в крупнейших сетях.

2. Существенный рост доли производителей, выпускающих лекарства эксклюзивно для конкретных аптечных сетей, в общем товарообороте.

Усиление конкурентной среды между сетями за привлечением внимания и постоянный поиск более эффективных предложений для конечного потребителя привело к существенным изменениям в отношениях между сетями и производителями.

Эта тенденция будет усиливаться, и будет расти важность эффективного сотрудничества сетей и производителей, в частности, на уровне трейд маркетинга.

Сеть аптек «Подорожник», которая является одной из крупнейших сетей Украины (более 1900 аптек), не является исключением в этом процессе.

По опыту 2022-23 гг. могу утверждать, что правильный баланс интересов сети и производителей дает отличный результат для обеих сторон, как в коммуникации, так и в продажах: повышает знания, увеличивает количество привлеченных клиентов к сети и как результат продажи товаров.

Например, национального проекта єЗнижки (наибольший трейд маркетиговый проект сети):

Стратегия построена исходя из интересов как производителей, так и сети, чтобы максимально удовлетворить потребность конечного потребителя.

Основная задача – максимизация знания о предложении (внешние коммуникации) и конверсия внимания клиентов сети в покупку (внутренние коммуникации в сети)

Если говорить о конкретных цифрах, то:

За 2022-23 гг. количество чеков проекта «єЗнижки» вырос из старта с минимального 194 950 шт до максимального 1 132 515 шт. В среднем за 2023г. прирост составил +82% год к году. Товарооборот проекта вырос с 0,66% до 5,2% от общего в упаковках. Пенетрация акционных товаров в чеках выросла с 2% до 12%*

Что является хорошими результатами и свидетельством правильной стратегии продвижения.

С точки зрения продвижения, мы являемся сторонниками широких коммуникационных решений.

Наша основная задача – максимально дополнять устоявшиеся миксы фарм производителей (промотируемых продуктов в конкретный период). Мы фокусируемся на видео форматах в первую очередь, а именно:

Платформа YouTube (особенно в части connected TV) – как продолжение «потребления» развлекательного контента» в первую очередь топ контента национальных ТВ каналов (таких как «СуперМама»), где онлайн потребление занимает до 70%

Платформа YouTube (особенно в части connected TV) – как продолжение «потребления» развлекательного контента» в первую очередь топ контента национальных ТВ каналов (таких как «СуперМама»), где онлайн потребление занимает до 70% Аудитория IPTV/OTT сервисов, где классическое национальное ТВ имеет худший охват по сравнению с эфирным (Т2), поэтому важно усиливать свое присутствие в этом сегменте, чтобы не терять эту аудиторию

Аудитория IPTV/OTT сервисов, где классическое национальное ТВ имеет худший охват по сравнению с эфирным (Т2), поэтому важно усиливать свое присутствие в этом сегменте, чтобы не терять эту аудиторию Блоггеры – в первую очередь ТикТок (Пока остается самым бюджетным инструментом с органическим охватом среди социальных платформ). Но не забываем о facebook/instagram

Блоггеры – в первую очередь ТикТок (Пока остается самым бюджетным инструментом с органическим охватом среди социальных платформ). Но не забываем о facebook/instagram Цифровые внешние экраны

Цифровые внешние экраны и радио – достаточно эффективный частотный инструмент

Среди внутренних инструментов наиболее эффективным остается работа по аудитории аптек через CRM систему и чат бот. Равномерно возрастает эффективность продвижения на веб-сайте сети.

Какие вызовы ставит 2024 год на уровне медийных инструментов?

Начнём с национального ТВ, которое остается основным инструментом продвижения для многих фарм производителей.

1/ В 2024 году консолидация продаж прямой рекламы вышла на новый уровень, где не нужно думать о конкуренции. Но предоставило ли это больше гибкости рекламодателям в выборе необходимого инвентаря или способа его закупки? - риторический вопрос:)

2/ Развитие украинского сегмента YouTube и всестороннее использование YouTube Premium дает дополнительный толчок в интеграционной рекламе и соответственно ее корректной оценке.

3/ Активное расширение рекламных инструментов в IPTV/ОТТ сегменте и развитие динамичного размещения и его возможностей, ставит вызов взвешенной оценки этого сегмента и в какой пропорции использовать различные инструменты.

Смотрим вперед с оптимизмом, но готовимся ко всему!

Примечание:

*судьба акционных товаров в общем товарообороте