Тенденції розвитку фарм рітейлу і просування в аптечних мережах у 2024 році через трейд маркетингові активності

Підводячи підсумки 2х років з початку повномасштабної навали, хочу почати з вдячності ЗСУ, завдяки їх титанічній праці, вся індустрія і зокрема мережа Аптек Подорожник змогла досягнути хороших показників.

З другої половини 2022 року фарм рітейл почав активно відновлюватись і відбулося формування нових тенденцій розвитку, які, напевно, продовжать посилюватись і в 2024 році, а саме:

1/ Розширення аптечних мереж і подальша концентрація продажів в найбільших мережах.

2/ Суттєве зростання долі виробників, які випускають ліки ексклюзивно для конкретних аптечних мереж, в загальному товарообігу.

Посилення конкурентного середовища між мережами за залученням уваги та постійний пошук більш ефективних пропозицій для кінцевого споживача, призвело до суттєвих змін у відносинах між мережами та виробниками.

Ця тенденція буде посилюватись, і буде збільшуватись важливість ефективної співпраці мереж та виробників, зокрема, на рівні трейд маркетингу.

Мережа аптек «Подорожник», яка є однією з найбільших мереж України (понад 1900 аптек), не є винятком в цьому процесі.

По досвіду 2022-23 рр. можу стверджувати, що правильний баланс інтересів мережі та виробників дає чудовий результат для обох сторін, як в комунікації так і в продажах: підвищує знання, збільшує кількість залучених клієнтів до мережі і як результат рівень продажу товарів.

На прикладі, національного проекту «Єзнижки» (найбільший трейд маркетиговий прєкт мережі):

Стратегія побудована виходячи із інтересів як виробників так і мережі, щоб максимально задовольнити потребу кінцевого споживача.

Основна задача – максимізація знання про пропозицію (зовнішні комунікації) і конверсія уваги клієнтів мережі в покупку (внутрішні комунікації в мережі).

Якщо говорити про конкретні цифри, то:

За 2022-23 рр. кількість чеків проекту «Єзнижки» виріс зі старту з мінімального 194 950 шт до максимального 1 132 515 шт. В середньому за 2023р приріст склав +82% рік до року Товарообіг проекту зріс з 0,66% до 5,2% від загального в упаковках Пенетрація акційних товарів у чеках зросла з 2% до 12%*

Що є досить гарними результатами і свідченням правильної стратегії просування.

З точки зору просування, ми є прихильниками широких комунікаційних рішень.

Наша основна задача – максимально доповнювати усталені мікси фарм виробників (продуктів, що промотуються в конкретний період). Ми фокусуємось на відео форматах першочергово, а саме:

Платформа YouTube (особливо в частині connected TV) - як продовження «споживання розважального контенту» в першу чергу топ контенту національних ТБ каналів ( таких як «СуперМама»), де онлайн споживання займає до 70%

Платформа YouTube (особливо в частині connected TV) - як продовження «споживання розважального контенту» в першу чергу топ контенту національних ТБ каналів ( таких як «СуперМама»), де онлайн споживання займає до 70% Аудиторія IPTV/OTT сервісів, де класичне національне ТБ має гірше охоплення порівняно з ефірним (Т2), тому важливо посилювати свою присутність в цьому сегменті, щоб не втрачати цю аудиторію

Аудиторія IPTV/OTT сервісів, де класичне національне ТБ має гірше охоплення порівняно з ефірним (Т2), тому важливо посилювати свою присутність в цьому сегменті, щоб не втрачати цю аудиторію Блогери - в першу чергу ТікТок (Поки залишається найбюджетнішим інструментом з органічним охопленням серед соціальних платформ). Але не забуваємо про facebook/instagram

Блогери - в першу чергу ТікТок (Поки залишається найбюджетнішим інструментом з органічним охопленням серед соціальних платформ). Але не забуваємо про facebook/instagram Цифрові зовнішні екрани

Цифрові зовнішні екрани та радіо – досить ефективний частотний інструмент

Серед внутрішніх інструментів найбільш ефективним залишається робота з аудиторію аптек через CRM систему та чат бот. Поступово зростає ефективність просування на сайті мережі.

Які виклики ставить 2024 рок на рівні медійних інструментів?

Почнемо з національного ТБ, яке залишається основним інструментом просування для багатьох фарм виробників.

1/ В 2024 році консолідація продажів прямої реклами вийшла на новий рівень, де не треба думати про конкуренцію. Але чи надало це більше гнучкості рекламодавцям у виборі необхідного інвентарю чи способу його закупівлі? - риторичне питання:)

2/ Розвиток українського сегменту YouTube і всебічне використання YouTube Premium дає додатковий поштовх в інтеграційній рекламі і відповідно її коректної оцінки.

3/ Активне розширення рекламних інструментів в IPTV/ОТТ сегменті і розвиток саме динамічного розміщення і його можливостей, ставить виклик зваженої оцінки цього сегменту та в якій пропорції використовувати різні інструменти.

Дивимось вперед з оптимізмом, але готуємось до всього!

Примітка:

*доля акційних товарів у загальному товарообігу