Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Наличный курс:

USD

41,72

41,70

EUR

43,65

43,50

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Топ-50 CEO 2025: онлайн-голосование начато

Топ-50 CEO 2025: онлайн-голосование начато

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт традиційного рейтингу найкращих керівників українських компаній.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 найкращих CEO України. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Визначення переможців буде проходити у два етапи. 

На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які матимуть найбільший показник впізнаваності та популярності, що буде визначено за кількістю набраних голосів.  Онлайн голосування триватиме до 25 лютого!      

На другому етапі експертне журі оцінить фіналістів за такими критеріями як:

  • Стаж на керівних посадах у галузі;
  • Навички антикризового менеджменту;
  • Використання новацій під час роботи;
  • Лідерський потенціал;
  • Компетенція щодо управління змінами.

Важливо! Результати онлайн-голосування не визначають переможців, але потрібні для встановлення рівня впізнаваності та популярності учасника рейтингу.  

Зверніть увагу! Задля уникнення штучного накручування голосів під час голосування система дає можливість голосувати лише за 3 кандидатів не частіше 1 разу на добу. Також система може сприймати корпоративні адреси, об'єднані у локальні мережі окремих компаній, або прив'язані до одного WPN, як одну ip-адресу, і відповідно блокувати повторне голосування протягом доби. Задля уникнення цих ситуацій ви можете голосувати з особистих ПК та мобільних телефонів.       

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Состав экспертного жюри
  • Анна Дерев’янко
    Анна Дерев’янко

    Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

  • Андрій Кривокоритов
    Андрій Кривокоритов

    СЕО Brain Source International

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    Керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

  • Артур Михно
    Артур Михно

    Співзасновник та CEO Work.ua

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    Генеральна директорка консалтингової компанії Apple Consulting

  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Номинант
1
Ростислав Вовк
Kormotech
Ростислав Вовк
СЕО и совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 178
2
Виталий Войтович
Premier Food
Виталий Войтович
Учредитель и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 173
3
Сергей Корецкий
"Укрнафта" и "Укртатнафта"
Сергей Корецкий
Директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 113
4
Андрей Вадатурский
Нибулон
Андрей Вадатурский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 71
5
Павел Матиаш
Activitis
Павел Матиаш
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 58
6
Елена Вовк
Enzym Group
Елена Вовк
Совладелица
Завтра вы можете проголосовать еще раз 45
7
Михаил Шелемба
DVL (Датагруп, Volia, lifecell)
Михаил Шелемба
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 44
8
Ярослав Пахольчук
1+1 media
Ярослав Пахольчук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 27
9
Александр Писарук
Райффайзен Банк
Александр Писарук
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 26
10
Владимир Мудрый
ОТП Банк
Владимир Мудрый
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 13
11
Александр Комаров
Киевстар
Александр Комаров
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 12
12
Дмитрий Шпаков
AB InBev Efes Украина
Дмитрий Шпаков
Президент компании
Завтра вы можете проголосовать еще раз 11
13
Максим Барабаш
Филип Моррис Украина
Максим Барабаш
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 8
14
Игорь Червак
Lantmannen Axa
Игорь Червак
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
15
Юрий Рыженков
Метинвест Холдинг
Юрий Рыженков
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 5
16
Максим Тимченко
ДТЭК
Максим Тимченко
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 5
17
Сергей Наумов
Ощадбанк
Сергей Наумов
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
18
Гарри Проппер
SoftServe
Гарри Проппер
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
19
Инна Мирошниченко
ЕКО маркет
Инна Мирошниченко
Президент компании
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
20
Марина Авдеева
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
Совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
21
Игорь Хижняк
Comfy
Игорь Хижняк
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
22
Наталья Азюковская
VARUS
Наталья Азюковская
Исполнительный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
23
Александр Бульба
Нова пошта
Александр Бульба
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
24
Андрей Пивоварский
WOG
Андрей Пивоварский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
25
Виктор Иванчик
Астарта-Киев
Виктор Иванчик
Генеральный директор и сооснователь
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
26
Тарас Коляда
Аптечна мережа "Подорожник"
Тарас Коляда
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
27
Николай Щербина
Аптечная сеть АНЦ
Николай Щербина
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
28
Тарас Корнияченко
TEDIS Ukraine
Тарас Корнияченко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
29
Лучио Дженовезе
Ferrexpo
Лучио Дженовезе
Исполнительный председатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
30
Людмила Севрюк
Брокард-Украина
Людмила Севрюк
Директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
31
Елена Вдовиченко
МЕТРО Украина
Елена Вдовиченко
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
32
Алексей Бабич
МЛ "ДІЛА"
Алексей Бабич
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
33
Василий Хмельницкий
UFuture
Василий Хмельницкий
Основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
34
Дзанелли Алессандро
Nestlé в Украине 
Дзанелли Алессандро
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
35
Тарас Панасенко
Аврора
Тарас Панасенко
Соучредитель и генеральный директор сети мультимаркетов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
36
Сергей Коваленко
Yasno
Сергей Коваленко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
37
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
Укрсиббанк
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
38
Марк Петкевич
Новус Украина
Марк Петкевич
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
39
Аднан Топич
Coca-Cola HBC
Аднан Топич
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
40
Ольга Шевченко
Сеть магазинов EVA
Ольга Шевченко
Исполнительный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
41
Ерик Бернинг
АВТ Бавария
Ерик Бернинг
CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
42
Светлана Шарамок
JTI Украина
Светлана Шарамок
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
43
Ольга Устинова
Vodafone Украина
Ольга Устинова
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
44
Петр Михайлишин
Епицентр К
Петр Михайлишин
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
45
Родион Морозов
Укргазбанк
Родион Морозов
Исполняющий обязанности Главы Правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
46
Николай Круц
Ивано-Франковскцемент
Николай Круц
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
47
Александр Конотопский
Ajax Systems
Александр Конотопский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
48
Владимир Костельман
Fozzy Group
Владимир Костельман
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
49
Владислав Лабазов
DL Solution
Владислав Лабазов
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
50
Юлия Бадритдинова
McDonald's Украина
Юлия Бадритдинова
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
51
Василий Даниляк
ОККО Group
Василий Даниляк
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
52
Оксана Кириченко
Доброго дня
Оксана Кириченко
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
53
Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
54
Олег Крот
TECHIIA холдинг
Олег Крот
Управляющий партнер
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
55
Юрий Головченко
ККБК
Юрий Головченко
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
56
Екатерина Костерева
Terrasoft
Екатерина Костерева
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
57
Игорь Завиновский
Кривой Рог Цемент
Игорь Завиновский
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Татьяна Черная
Visa
Татьяна Черная
Вице-президент и региональный менеджер в Украине
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Мауро Лонгобардо
АрселорМиттал Кривий Рог
Мауро Лонгобардо
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Александр Чорный
Zeminvest
Александр Чорный
Совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Владислав Чечоткин
Розетка
Владислав Чечоткин
Соучредитель и совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Андрей Здесенко
Корпорация Биосфера
Андрей Здесенко
Основатель и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Олег Хайдакин
Carlsberg Ukraine
Олег Хайдакин
Управляющий директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Георг фон Нолкен
Континентал Фармерз Групп
Георг фон Нолкен
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Андрей Усенко
М'ясторія
Андрей Усенко
СЕО и соучредитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Константин Ефименко
Biopharma
Константин Ефименко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Сергей Шакалов
Kness
Сергей Шакалов
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
Евгений Заика
Acino в Украине
Евгений Заика
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
Дмитрий Деркач
Юрия-Фарм
Дмитрий Деркач
СЕО группы компаний
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Александр Дмитриев
Corteva Agriscience
Александр Дмитриев
Руководитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Сергей Грязнов
Еридон
Сергей Грязнов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
Игорь Щуров
ДТЭК Нефтегаз
Игорь Щуров
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
75
Сергей Орел
Добробут
Сергей Орел
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
76
Игорь Булах
Оболонь
Игорь Булах
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
77
Владислав Бельбас
Украинская бронетехника
Владислав Бельбас
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
78
Запталова Анна
Генеральный директор
Запталова Анна
Yves Rocher Украина
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
79
Татьяна Андрианова
Октава капитал
Татьяна Андрианова
СЕО, Глава комитета по корпоративной безопасности
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
80
Владимир Носов
White Bit
Владимир Носов
Учредитель и CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
81
Сергей Зайков
AFINA-group
Сергей Зайков
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
82
Андрей Коротков
Интерпайп
Андрей Коротков
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
83
Гиорги Иукуридзе
SHABO Winery
Гиорги Иукуридзе
Соучредитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
84
Андрей Обризан
Дарница
Андрей Обризан
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
85
Евгений Мамай
ЦУМ Киев
Евгений Мамай
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
86
Эльчин Мамедов
SOCAR Energy Ukraine
Эльчин Мамедов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
87
Борис Марков
Корпорация "АТБ"
Борис Марков
Генеральный директор и глава рады директоров
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
88
Степан Митиш
EPAM Systems
Степан Митиш
Вице-президент, глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
89
Евгений Кобец
Imperial Tobacco в Украине
Евгений Кобец
Директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
90
Артур Мхитарян
Taryan Group
Артур Мхитарян
Основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
91
Карлос Де Корду
Креди Агриколь банк
Карлос Де Корду
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
92
Владимир Авраменко
АВК
Владимир Авраменко
Основатель и генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
93
Валерий Красовский
Sigma Software
Валерий Красовский
СЕО и сооснователь
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
94
Роман Огородов
Укрпроминвест-Агро
Роман Огородов
Руководитель, глава наблюдательного совета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
95
Надежда Омельченко
ІТ-Інтегратор
Надежда Омельченко
Вице-президент
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
96
Евгений Осипов
Кернел
Евгений Осипов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
97
Сергей Панов
Банк Кредит Днепр
Сергей Панов
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
98
Сергей Титовский
Сильпо
Сергей Титовский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
99
Адриан-Валентин Паску
Данон в Украине
Адриан-Валентин Паску
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
100
Юрий Косюк
МХП
Юрий Косюк
Основатель и глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
101
Виктор Пономаренко
Укрэксимбанк
Виктор Пономаренко
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
102
Владимир Костюк
Фармак
Владимир Костюк
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
103
Петр Рондяк
Winner Group Ukraine
Петр Рондяк
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
104
Анатолий Редер
ИнтерХим
Анатолий Редер
Совладелец и генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
105
Сергей Синченко
Moneyveo
Сергей Синченко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
106
Дмитрий Спитковский
Интеграл-Буд
Дмитрий Спитковский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
107
Дмитрий Спицын
Тева в Украине
Дмитрий Спицын
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
108
Виктория Тигипко
TA Ventures
Виктория Тигипко
Партнер-основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
109
Игорь Мазепа
Concorde Capital
Игорь Мазепа
Генеральный директор и основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
110
Алексей Тютюнник
РГК
Алексей Тютюнник
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
111
Полина Кошарная
Полина Кошарная
Совладелец, Глава наблюдательного совета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0