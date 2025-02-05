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Топ-50 CEO 2025 року: онлайн голосування розпочато

Топ-50 CEO 2025 року: онлайн голосування розпочато

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт традиційного рейтингу найкращих керівників українських компаній.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 найкращих CEO України. Переможці рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Визначення переможців буде проходити у два етапи. 

На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які матимуть найбільший показник впізнаваності та популярності, що буде визначено за кількістю набраних голосів.  Онлайн голосування триватиме до 25 лютого!      

На другому етапі експертне журі оцінить фіналістів за такими критеріями як:

  • Стаж на керівних посадах у галузі;
  • Навички антикризового менеджменту;
  • Використання новацій під час роботи;
  • Лідерський потенціал;
  • Компетенція щодо управління змінами.

Зверніть увагу! Задля уникнення штучного накручування голосів під час голосування система дає можливість голосувати лише за 3 кандидатів не частіше 1 разу на добу. Також система може сприймати корпоративні адреси, об'єднані у локальні мережі окремих компаній, або прив'язані до одного WPN, як одну ip-адресу, і відповідно блокувати повторне голосування протягом доби. Задля уникнення цих ситуацій ви можете голосувати з особистих ПК та мобільних телефонів.       

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Склад експертного журі
  • Анна Дерев’янко
    Анна Дерев’янко

    Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

  • Андрій Кривокоритов
    Андрій Кривокоритов

    СЕО Brain Source International

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    Керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

  • Артур Михно
    Артур Михно

    Співзасновник та CEO Work.ua

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    Генеральна директорка консалтингової компанії Apple Consulting

  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Номінант
1
Марина Авдєєва
СК "Арсенал Страхування"
Марина Авдєєва
Співвласниця
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
2
Петро Родняк
Winner Group Ukraine
Петро Родняк
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Ерік Бернінг
АВТ Баварія
Ерік Бернінг
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
Сергій Тітовський
Сільпо
Сергій Тітовський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Олексій Тютюнник
РГК
Олексій Тютюнник
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Аднан Топіч
Coca-Cola HBC
Аднан Топіч
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Максим Тімченко
ДТЕК
Максим Тімченко
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
Вікторія Тігіпко
TA Ventures
Вікторія Тігіпко
Партнер-засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Дмитро Спіцин
Тева в Україні
Дмитро Спіцин
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Дмитро Спітковський
Інтергал-Буд
Дмитро Спітковський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
Сергій Сінченко
Moneyveo
Сергій Сінченко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
Людмила Севрюк
Брокард-Україна
Людмила Севрюк
Директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
Анатолій Редер
ІнтерХім
Анатолій Редер
Співвласник і генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Юрій Риженков
Метінвест Холдинг
Юрій Риженков
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Ольга Устинова
Vodafone Україна
Ольга Устинова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
16
Віктор Пономаренко
Укрексімбанк
Віктор Пономаренко
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
17
Гаррі Проппер
SoftServe
Гаррі Проппер
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
18
Олександр Писарук
Райффайзен Банк
Олександр Писарук
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
19
Марк Петкевич
Новус Україна
Марк Петкевич
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Ярослав Пахольчук
1+1 media
Ярослав Пахольчук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
Адріан-Валентин Паску
Данон в Україні
Адріан-Валентин Паску
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
Сергій Панов
Банк Кредит Дніпро
Сергій Панов
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Тарас Панасенко
Аврора
Тарас Панасенко
Співзасновник та генеральний директор мережі мультимаркетів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
Андрій Обрізан
Дарниця
Андрій Обрізан
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Євген Осипов
Кернел
Євген Осипов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Надія Омельченко
ІТ-Інтегратор
Надія Омельченко
Віце-президент
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Сергій Наумов
Ощадбанк
Сергій Наумов
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Андрій Усенко
М'ясторія
Андрій Усенко
СЕО та співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
Інна Мірошниченко
ЕКО маркет
Інна Мірошниченко
Президент компанії
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Дмитро Шпаков
AB InBev Efes Україна
Дмитро Шпаков
Президент компанії
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Володимир Носов
White Bit
Володимир Носов
Засновник та СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Андрій Пивоварський
WOG
Андрій Пивоварський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
Анна Запталова
Yves Rocher Ukraine
Анна Запталова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
Дзанеллі Александро
Nestle в Україні
Дзанеллі Александро
CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Сергій Коваленко
Yasno
Сергій Коваленко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Олена Вовк
Enzym Group
Олена Вовк
Співвласниця
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Сергій Орел
Добробут
Сергій Орел
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
Віталій Войтович
Premier Food
Віталій Войтович
Засновник та CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Лоран Філіп Ніколя Шарль Дюпуш
Укрсіббанк
Лоран Філіп Ніколя Шарль Дюпуш
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
40
Ігор Щуров
ДТЕК Нафтогаз
Ігор Щуров
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Микола Щербина
Аптечна мережа АНЦ
Микола Щербина
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Михайло Шелемба
DVL (Датагруп, Volia, lifecell)
Михайло Шелемба
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Георг фон Нолкен
Контінентал Фармерз Груп
Георг фон Нолкен
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Ольга Шевченко
Лінія магазинів EVA
Ольга Шевченко
Виконавчий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Світлана Шарамок
JTI Україна
Світлана Шарамок
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Сергій Шакалов
Kness
Сергій Шакалов
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
Тетяна Чорна
Visa
Тетяна Чорна
Віцепрезидентка та регіональна менеджерка в Україні
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Ігор Червак
Lantmannen Axa
Ігор Червак
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Олександр Чорний
Zeminvest
Олександр Чорний
Співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Владислав Чечоткін
Розетка
Владислав Чечоткін
Співзасновник і співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
Сергій Черненко
ПУМБ
Сергій Черненко
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Василь Хмельницький
UFuture
Василь Хмельницький
Засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Ігор Хижняк
Comfy
Ігор Хижняк
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Олег Хайдакін
Carlsberg Ukraine
Олег Хайдакін
Керуючий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Роман Огородов
Укрпромінвест-Агро
Роман Огородов
Керівник, голова наглядової ради
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Родіон Морозов
Укргазбанк
Родіон Морозов
Виконуючий обов'язки Голови Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Володимир Авраменко
АВК
Володимир Авраменко
Засновник та генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Юрій Головченко
ККПК
Юрій Головченко
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Віктор Іванчик
Астарта-Київ
Віктор Іванчик
Генеральний директор та співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Євген Заїка
Acino в Україні
Євген Заїка
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Сергій Зайков
AFINA-group
Сергій Зайков
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Андрій Здесенко
Корпорація Біосфера
Андрій Здесенко
Засновник та СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Ігор Завіновський
Кривий Ріг Цемент
Ігор Завіновський
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Костянтин Єфименко
Biopharma
Костянтин Єфименко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Василь Даниляк
ОККО Group
Василь Даниляк
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Дмитро Деркач
Юрія-Фарм
Дмитро Деркач
СЕО групи компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Олександр Дмитрієв
Corteva Agriscience
Олександр Дмитрієв
Керівник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Сергій Грязнов
Ерідон
Сергій Грязнов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Тарас Коляда
Аптечна мережа "Подорожник"
Тарас Коляда
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Олена Вдовиченко
МЕТРО Україна
Олена Вдовиченко
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Ростислав Вовк
Kormotech
Ростислав Вовк
СЕО та співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
Андрій Вадатурський
Нібулон
Андрій Вадатурський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Олексій Бабич
МЛ "ДІЛА"
Олексій Бабич
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Олександр Бульба
Нова пошта
Олександр Бульба
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Ігор Булах
Оболонь
Ігор Булах
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Владислав Бельбас
Українська бронетехніка
Владислав Бельбас
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
Максим Барабаш
Філіп Морріс Україна
Максим Барабаш
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Юлія Бадрітдінова
McDonald's Україна
Юлія Бадрітдінова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
Наталія Азюковська
VARUS
Наталія Азюковська
Виконавчий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
Тетяна Андріанова
Октава Капітал
Тетяна Андріанова
СЕО, Голова комітету з корпоративної безпеки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
Гіоргі Іукурідзе
SHABO Winery
Гіоргі Іукурідзе
Співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
Олександр Комаров
Київстар
Олександр Комаров
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
Павло Матіяш
Activitis
Павло Матіяш
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
Євген Кобець
Imperial Tobacco в Україні
Євген Кобець
Директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
Артур Мхітарян
Taryan Group
Артур Мхітарян
Засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Володимир Мудрий
ОТП Банк
Володимир Мудрий
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Степан Мітіш
EPAM Systems
Степан Мітіш
Віце-президент, голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
Петро Михайлишин
Епіцентр К
Петро Михайлишин
Генеральний директор групи компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
Борис Марков
Корпорація "АТБ"
Борис Марков
Генеральний директор та голова ради директорів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
Ельчін Мамєдов
SOCAR Energy Ukraine
Ельчін Мамєдов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Євген Мамай
ЦУМ Київ
Євген Мамай
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
Ігор Мазепа
Concorde Capital
Ігор Мазепа
Генеральний директор та засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
Лучіо Дженовезе
Ferrexpo
Лучіо Дженовезе
Виконавчий голова
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
Мауро Лонгобардо
Арселор Міттал Кривий Ріг
Мауро Лонгобардо
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
Владислав Лабазов
DL Solution
Владислав Лабазов
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
Карлос Де Корду
Креді Агріколь банк
Карлос Де Корду
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
Сергій Корецький
ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта"
Сергій Корецький
Директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
Валерій Красовський
Sigma Software
Валерій Красовський
СЕО та співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
Оксана Кириченко
Доброго дня
Оксана Кириченко
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
Олександр Конотопський
Ajax Systems
Олександр Конотопський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
Микола Круць
Івано-Франківськцемент
Микола Круць
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
Олег Крот
TECHIIA холдинг
Олег Крот
Керуючий партнер
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Юрій Косюк
МХП
Юрій Косюк
Засновник та голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
Володимир Костюк
Фармак
Володимир Костюк
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
Катерина Костерева
Terrasoft
Катерина Костерева
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
Володимир Костельман
Fozzy Group
Володимир Костельман
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Андрій Коротков
Інтерпайп
Андрій Коротков
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
Тарас Корніяченко
TEDIS Ukraine
Тарас Корніяченко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
Поліна Кошарна
Suziria Group
Поліна Кошарна
Співвласниця, Голова наглядової ради
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0