Топ-50 CEO 2025 року: онлайн голосування розпочато

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт традиційного рейтингу найкращих керівників українських компаній.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 найкращих CEO України. Переможці рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Визначення переможців буде проходити у два етапи.

На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які матимуть найбільший показник впізнаваності та популярності, що буде визначено за кількістю набраних голосів. Онлайн голосування триватиме до 25 лютого!

На другому етапі експертне журі оцінить фіналістів за такими критеріями як:

Стаж на керівних посадах у галузі;

Навички антикризового менеджменту;

Використання новацій під час роботи;

Лідерський потенціал;

Компетенція щодо управління змінами.

Зверніть увагу! Задля уникнення штучного накручування голосів під час голосування система дає можливість голосувати лише за 3 кандидатів не частіше 1 разу на добу. Також система може сприймати корпоративні адреси, об'єднані у локальні мережі окремих компаній, або прив'язані до одного WPN, як одну ip-адресу, і відповідно блокувати повторне голосування протягом доби. Задля уникнення цих ситуацій ви можете голосувати з особистих ПК та мобільних телефонів.

Ви можете проголосувати за трьох номінантів