У правоохранительных органов нет претензий к сети BROCARD — заявление компании

За последние месяцы ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" суммарно выиграли 34 судебных дела - решение в пользу компании сняли все ограничения на полноценное функционирование бизнеса.

Конечная цель информационной и административной травли BROCARD — вытеснить самую большую парфюмерно-косметическую сеть с рынка. Но для обвинений нет никаких оснований: BROCARD, основанная в 1997 году, несмотря на несколько смен владельцев, всегда была и остается украинским предприятием, хозяйственной деятельности в России никогда не вела. Конечный бенефициар холдинга французский бизнесмен Филипп Бенасин и сотрудники "Брокард-Украина" верят в безоговорочную победу Украины, активно помогают ВСУ и волонтерам. Об этом говорится в официальном обращении компании.

В начале 2022 года сеть BROCARD насчитывала 97 магазинов в 26 украинских городах. За 14 месяцев с начала полномасштабного вторжения компания, ставшая объектом информационной атаки, потеряла 30 магазинов и более четверти работников. Несмотря на безумное давление и блокировку деятельности, предприятию удалось сохранить рабочие места для 70% сотрудников – это почти 1300 человек. В условиях кризиса компания продолжала официально выплачивать заработную плату. В 2022 году фонд оплаты труда группы компаний составил около 400 млн грн, а в первом квартале 2023 года – около 80 млн грн. Сейчас 25 сотрудников компании защищают страну в рядах ВСУ и ТРО, о чем сообщают "Брокард-Украина".

Сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" в 2022 году, составляет 673 млн. грн. Для сравнения, в 2021 году эта сумма была в размере 863,5 млн. грн. Прогнозируемый показатель налогов на конец 2023 года – более полумиллиарда гривен. Продолжается кампания по перечислению прибыли от продажи ароматов в благотворительный фонд "Я буду твоим тылом" (уже собрано 120 тыс. грн).

"Патриотизм - это не о громких лозунгах. Не о "измене", преследовании и травле бизнеса. Патриотизм - это работать, платить налоги, беречь людей, помогать и бороться с врагом не словами, а делами. Кто выиграет, если с рынка уйдет BROCARD "Кто будет содержать коллектив, будет кормить около 3000 членов их семей?" Кто будет платить до полумиллиарда гривен налогов в бюджет? чего забрать, - комментируют ситуацию на официальном сайте сети BROCARD - Возьмет ли на себя эти обязательства тот, кто так сильно хочет сейчас закрыть компанию?Вопрос не риторический".

На май 2023 года общая сумма помощи ВСУ от BROCARD составляет 67,4 млн грн. Еще 5 млн грн направлено в фонд "Вернись живым" на военные комплексы для проекта "Длинные руки ТРО". Сейчас "Брокард-Украина" на стадии подписания меморандумов со структурными подразделениями Министерства обороны Украины по ежемесячному перечислению определенных процентов от оборота компании.

BROCARD – самая большая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury. С мая 2022 года конечным бенефициаром холдинга BROCARD, в который входит ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", является французский бизнесмен Филипп Бенасин, глава Philippe Benacin Holding. Изменение контроля прошло без нарушений – об этом свидетельствуют результаты неоднократных проверок деятельности группы компаний BROCARD в Украине, проведенных правоохранительными органами. " Активное восстановление позиций сети BROCARD на украинском рынке, ее дальнейшее развитие и укрепление заложено в бизнес-стратегию Philippe Benacin Holding, которая уже претворяется в жизнь ", - утверждают в компании.