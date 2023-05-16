Правоохоронні органи не мають жодних претензій до мережі BROCARD — заява компанії

За останні місяці ТОВ"Брокард-Україна" та ТОВ “Егзагон” сумарно виграли 34 судові справи — рішення на користь компанії зняли всі обмеження на повноцінне функціонування бізнесу.

Кінцева мета інформаційного та адміністративного цькування BROCARD — витіснити найбільшу парфумерно-косметичну мережу з ринку. Але для звинувачень немає жодних підстав: BROCARD, заснована в 1997 році, попри кілька змін власників, завжди була та лишається українським підприємством, господарської діяльності в росії ніколи не вела. Кінцевий бенефіціар холдингу французький бізнесмен Філіп Бенасін та співробітники "Брокард-Україна" вірять у беззаперечну перемогу України, активно допомагають ЗСУ та волонтерам. Про це йдеться в офіційному зверненні компанії.

На початку 2022 року мережа BROCARD налічувала 97 магазинів у 26 українських містах. Упродовж 14 місяців із початку повномасштабного вторгнення компанія, що стала об’єктом інформаційної атаки, втратила 30 магазинів та понад чверть працівників. Незважаючи на шалений тиск та блокування діяльності, підприємству вдалося зберегти робочі місця для 70% співробітників – це майже 1300 осіб. В умовах кризи компанія продовжувала офіційно виплачувати заробітну платню. У 2022 році фонд оплати праці групи компаній становив близько 400 млн грн, а в першому кварталі 2023 року — близько 80 млн грн. Зараз 25 співробітників компанії захищають країну в лавах ЗСУ та ТРО, про що повідомляють у "Брокард-Україна".

Сума податків, сплачених до державного бюджету ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" у 2022 році, становить 673 млн грн. Для порівняння, у 2021 році ця сума була в розмірі 863,5 млн грн. Прогнозований показник податків на кінець 2023 року – понад пів мільярда гривень. Триває кампанія із перерахування прибутку від продажу певних ароматів до благодійного фонду "Я буду твоїм тилом" (вже зібрано 120 тис. грн).

"Патріотизм — це не про гучні гасла. Не про "зраду", переслідування та цькування бізнесу. Патріотизм — це працювати, платити податки, берегти людей, допомагати й боротися з ворогом не словами, а справами. Хто виграє, якщо з ринку піде BROCARD? Хто утримуватиме колектив, годуватиме близько 3000 членів їхніх родин? Хто платитиме до пів мільярда гривень податків до бюджету? У компанії немає власного майна: магазини мережі — це оренда. Тож, крім зобов’язань перед співробітниками, партнерами і державою, у нас нема чого забрати, – коментують ситуацію на офіційному сайті мережі BROCARD. – Чи візьме на себе ці зобов’язання той, хто так сильно хоче зараз закрити компанію? Питання не риторичне. Над ним слід замислитися тим, хто активно намагається допомогти втопити великий та чесний бізнес".

Станом на травень 2023 року загальна сума допомоги ЗСУ від BROCARD становить 67,4 млн грн. Ще 5 млн грн спрямовано у фонд "Повернись живим" на військові комплекси для проєкту "Довгі руки ТРО". Зараз "Брокард-Україна" на стадії підписання меморандумів із структурними підрозділами Міністерства оборони України щодо щомісячного перерахування певних відсотків від обороту компанії.

BROCARD – найбільша в країні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury. З травня 2022 року кінцевим бенефіціаром холдингу BROCARD, до якого входить ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", є французький бізнесмен Філіп Бенасін, голова Philippe Benacin Holding. Зміна контролю пройшла без жодних порушень – про це свідчать результати неодноразових перевірок діяльності групи компаній BROCARD в Україні, проведених правоохоронними органами. "Активне відновлення позицій мережі BROCARD на українському ринку, її подальший розвиток та укріплення закладено в бізнес-стратегію Philippe Benacin Holding, яка вже впроваджується в життя", – стверджують у компанії.