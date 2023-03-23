Украинская мощь: как Nemiroff создала визитку не только для себя, но и для всей Украины

СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский рассказывает, как его компания завоевывает новые экспортные рынки и премиальные сегменты, а ее продукция становится хорошо узнаваемым украинским брендом в мире

До войны Nemiroff был в десятке крупнейших мировых водочных брендов и в ТОП-3 Duty Free. Как украинской компании занять свое место на глобальном рынке?

Получать свое место на внешних рынках – это всегда вызов, а для алкогольной компании – тройной. Каждая страна имеет свои культурные и законодательные особенности, которые следует учесть. В других индустриях можно создать один план масштабирования и вносить небольшие корректировки, в нашем случае это было практически 80 отдельных планов. Так, для Израиля и многих стран важен сертификат кошерности для водки, а Великобритания ожидает иметь не только продукт в бутылке, но и авторское меню коктейлей на ее основе, поскольку в стране чрезвычайно развита барная культура. У одних предпочитают классическую водку, у других есть спрос на различные вкусовые и ароматизированные виды.

Но нас это только стимулировало, ведь свою миссию Nemiroff определил еще много лет назад – сделать украинский продукт известным в мире. Сегодня доля экспорта в портфеле нашего бренда составляет около 40%. Мы гордимся тем, что представляем нашу страну на пяти континентах.

Алкогольный рынок в мире очень высоко конкурентен. Когда несколько лет назад мы приходили на переговоры к потенциальным партнерам за границей, звучал один и тот же вопрос: «Зачем миру еще одна водка?». Хорошо, что мы были готовы к нему и ответили. И хотя единого рецепта успеха для всех нет, можно выделить ключевые ингредиенты: продукт высокого качества, уникальный бренд, устойчивая репутация, прочные отношения с партнерами, постоянное развитие и инновации.

Сегодня доля экспорта в портфеле нашего бренда составляет около 40%. Мы гордимся тем, что представляем нашу страну на пяти континентах.

Так, легендарная «Украинская медовая с перцем» стала визитной карточкой не только компании, но и страны, и уже много лет входит в зарубежный набор подарков из Украины. А что касается репутации, у Nemiroff она проверена веками.

Какие принципы придерживается компания в ведении бизнеса в Украине?

Nemiroff всегда работает в рамках законодательства, как бы трудно это ни было реализовывать. Законодательство может изменяться, а требование соблюдать его остается неизменным. Это приоритетная позиция собственников.

Когда началось полномасштабное вторжение, одним из первых действий была защита и сохранение жизни сотрудников, а также обеспечение выплаты заработной платы работникам. С возобновлением работы возобновились поступления в бюджеты. Nemiroff является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, за прошлый год мы уплатили в бюджет 1,14 млрд грн.

Законодательство может изменяться, а требование соблюдать его остается неизменным. Это приоритетная позиция владельцев.

Как изменилось отношение к вашему и другим украинским брендам за рубежом после ряда побед Украины над рашистами?

Отношение к водке изменилось почти сразу после полномасштабного вторжения. В некоторых странах наши долгосрочные запасы продукции раскупили за несколько недель. И из-за проблем с логистикой в начале войны нам удалось пополнить склады всего за несколько месяцев.

Поддержала и мировая барная промышленность. Почти ежедневно мы получали отметки о включении в меню в заведениях США, Великобритании, Италии, Австралии и т.д. и создании патриотических авторских коктейлей на украинской водке, традиционный коктейль Mule стал Kyiv Mule и помогал собирать средства на помощь украинцам. Мы регулярно получаем запросы от бизнеса из новых стран и от партнеров, желающих добавить украинскую водку в свой портфель. На каждой бутылке Nemiroff, которая идет на экспорт, мы гордо добавляем надпись «Imported vodka of Ukraine» и наш сине-желтый символ свободы и безудержного духа.

Украинская продукция на полках супермаркетов Польши

Запрет продажи российской водки после санкций почти год назад также внес свой вклад в изменения в индустрии напитков. Но из-за значительных ограничений, введенных правительством, относительно работы на внешних рынках украинским производителям не удалось полностью воспользоваться этим окном возможностей. Свободное место быстро заполнили представители других стран.

Почти каждый день мы получали отметки о включении в меню в заведениях США, Великобритании, Италии, Австралии и т.д. и создании патриотических авторских коктейлей на украинской водке

Каким образом, кроме налогов, ваша международная компания поддерживает украинское государство и своих соотечественников во время войны?

Главным проектом компании Nemiroff в 2022 году можно назвать социальную инициативу по помощи пострадавшим от войны украинцам. Бюджет в помощь вдвое превысил все маркетинговые расходы компании за год. Мы запустили благотворительную линейку продукции Nemiroff Limited Edition, вся прибыль от продажи которой идет на закупку оборудования для реабилитации раненых, медикаментов для пострадавших, горючего для эвакуации из горячих точек и других жизненно необходимых потребностей. Линейка доступна как в Украине, так и за границей. Поэтому жители США, Канады и Европы также могут внести свой вклад в помощь, приобретя товар лимитированной партии. Работаем напрямую с больницами, получаем список необходимого, самостоятельно находим, закупаем и доставляем.

Дополнительно в ряде стран, таких как Великобритания и Израиль, были запущены локальные инициативы по сбору средств для украинцев, где из каждой проданной бутылки напитков Nemiroff часть стоимости передавалась на благотворительность. Сейчас разрабатываем такой же проект по поддержке украинцев в Дании.

Как справляетесь новые транспортно-логистические вызовы?

В 2022 году, несмотря на войну, компании удалось усилить свои позиции на текущих рынках и выйти на десяток новых. После закрытия морских логистических дорог из Черного моря пришлось строить новые, сухопутные.

Логистика значительно подорожала, что повлияло на получение прибыли. Если до войны доставка одного контейнера водки в США стоила $5 тыс., то есть $0,5-0,6 за бутылку, то летом 2022 уже $17 тыс., или $1,6 за бутылку.

Мы мыслим на долгосрочную перспективу, а не ищем мгновенной выгоды, поэтому глобальная экспансия для нас является стратегическим проектом.

В дополнение к росту себестоимости производства из-за удорожания логистики экспорт алкоголя на данный момент не слишком прибыльное дело. Несмотря на все ограничения, в прошлом году нам удалось увеличить объем экспорта на 32%, чистая выручка — на 3,86%, хотя прибыль уменьшилась на 109%.

Однако мы мыслим на долгосрочную перспективу, а не ищем мгновенной выгоды, поэтому глобальная экспансия для нас является стратегическим проектом.

Какие планы компании на 2023 год?

Nemiroff не остановилась в развитии тех проектов, которые были начаты еще до войны. Мы продолжаем работать над премиумизацией портфеля и обновляем премиальную и ультрапремиальную линейку. Недавно мы получили информацию от крупного французского поставщика стекла, что он запустил в производство новую бутылку премиального продукта, который мы начали разрабатывать еще до полномасштабной войны. Эта бутылка уже идет в Украину.

R&D отдел не останавливает работу над поиском новых вкусов и совершенствования рецептур, которые надеемся в скором времени представить потребителям.

Хватает ли специалистов должной квалификации для реализации запланированного? Где ищете международников по продажам?

К сожалению, война повлекла за собой большой отток квалифицированных специалистов. С другой стороны, полноценная работа на других рынках невозможна без специалистов, глубоко понимающих зарубежные локальные рынки, культуру и менталитет этих народов. Таких специалистов в Украине невозможно найти. Поэтому мы стоим перед вызовом поиска правильных локальных специалистов, работающих на других рынках, которые помогут лучше понимать и удовлетворять потребности наших потребителей в мире.

В Nemiroff мы любим дух соперничества и готовы сражаться за место на рынке.

В Nemiroff мы любим дух соперничества и готовы сражаться за место на рынке. В то же время мы всегда выступаем за честную и здоровую конкуренцию. Верим, что правильное взаимодействие с другими игроками на рынке и соблюдение единых правил игры могут принести пользу всем — производителям, государству и потребителям.