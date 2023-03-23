Українська міць: як Nemiroff створила візитівку не тільки для себе, але й для усієї України

СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський розповідає, як його компанія завойовує нові експортні ринки та преміальні сегменти, а її продукція стає добре впізнаваним українським брендом у світі

До війни Nemiroff був в десятці найбільших світових горілчаних брендів та в ТОП-3 у Duty Free. Як українській компанії посісти своє місце на глобальному ринку?

Здобувати своє місце на зовнішніх ринках — це завжди виклик, а для алкогольної компанії - потрійний. Кожна країна має свої культурні та законодавчі особливості, які потрібно врахувати. В інших індустріях можна створити один план масштабування і вносити невеликі коригування, в нашому випадку це було практично 80 окремих планів. Так, для Ізраїлю і багатьох країн важливим є сертифікат кошерності для горілки, а Велика Британія очікує мати не лише продукт у пляшці, а авторське меню коктейлів на її основі, оскільки в країні надзвичайно розвинута барна культура. В одних віддають перевагу класичній горілці, в інших є попит на різні смакові та ароматизовані види.

Але нас це тільки стимулювало, адже свою місію Nemiroff визначив ще багато років тому - зробити український продукт відомим у світі. Сьогодні частка експорту в портфелі нашого бренду становить приблизно 40%. Ми пишаємося тим, що представляємо нашу країну на п’ятьох континентах.

Алкогольний ринок в світі дуже високо конкурентний. Коли кілька років тому ми приходили на переговори до потенційних партнерів за кордоном, звучало одне й те ж запитання: «Навіщо світу ще одна горілка?». Добре, що ми були готові до нього та мали відповідь. І хоча єдиного рецепту успіху для всіх не існує, можна виділити ключові інгредієнти: продукт високої якості, унікальний бренд, стійка репутація, міцні стосунки з партнерами, постійний розвиток та інновації.

Сьогодні частка експорту в портфелі нашого бренду становить приблизно 40%. Ми пишаємося тим, що представляємо нашу країну на п’ятьох континентах.

Так, легендарна «Українська медова з перцем» стала візитівкою не тільки компанії, але й країни, і вже багато років поспіль входить до «закордонного набору» подарунків з України. А щодо репутації, у Nemiroff вона перевірена століттями.

Яких принципів дотримується компанія у веденні бізнесу в Україні?

Nemiroff завжди працює у межах законодавства, як би важко це не було реалізовувати. Законодавство може змінюватися, а вимога дотримуватися його залишається незмінною. Це є пріоритетною позицією власників.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, однією з перших дій був захист та збереження життя співробітників, а також забезпечення виплати заробітної плати працівникам. З відновленням роботи відновились надходження до бюджетів. Nemiroff є одним з найбільших платників податків в Україні, за минулий рік ми сплатили до бюджету 1,14 млрд грн.

Законодавство може змінюватися, а вимога дотримуватися його залишається незмінною. Це є пріоритетною позицією власників.

Як змінилося ставлення до вашого та інших українських брендів за кордоном після низки перемог України над рашистами?

Ставлення до української горілки змінилося майже відразу після повномасштабного вторгнення. У деяких країнах наші довгострокові запаси продукції розкупили за кілька тижнів. І через проблеми з логістикою на початку війни нам вдалося поповнити склади лише за кілька місяців.

Підтримала і світова барна індустрія. Майже щодня ми отримували відмітки про включення в меню в закладах США, Великої Британії, Італії, Австралії тощо та створення патріотичних авторських коктейлів на українській горілці, традиційний коктейль «Mule» став «Kyiv Mule» та допомагав збирати кошти на допомогу українцям. Ми досі регулярно отримуємо запити від бізнесу з нових країн та від партнерів, які бажають додати українську горілку до свого портфеля. На кожній пляшці Nemiroff, що йде на експорт, ми гордо додаємо напис «Imported vodka of Ukraine» та наш синьо-жовтий символ свободи та нестримного духу.

Українська продукція на полицях супермаркетів Польщі

Заборона продажу російської горілки після санкцій майже рік тому також зробила свій внесок до змін в індустрії напоїв. Але через значні обмеження, запроваджені урядом, стосовно роботи на зовнішніх ринках українським виробникам не вдалося повністю скористатися цим вікном можливостей. Вільне місце швидко заповнили представники інших країн.

Майже щодня ми отримували відмітки про включення в меню в закладах США, Великої Британії, Італії, Австралії тощо та створення патріотичних авторських коктейлів на українській горілці

Яким чином ще окрім податків ваша міжнародна компанія підтримує українську державу і своїх співвітчизників під час війни?

Головним проєктом компанії Nemiroff у 2022 році можна назвати соціальну ініціативу з допомоги українцям, що постраждали від війни. Бюджет на допомогу вдвічі перевищив всі маркетингові витрати компанії за рік. Ми запустили благодійну лінійку продукції «Nemiroff Limited Edition», весь прибуток від продажу якої йде на закупівлю обладнання для реабілітації поранених, медикаментів для постраждалих, пального для евакуації з гарячих точок та інших життєво необхідних потреб. Лінійка доступна як в Україні, так і за кордоном. Тож мешканці США, Канади та Європи також мають змогу зробити свій внесок у допомогу, придбавши товар лімітованої партії. Працюємо напряму з лікарнями, отримуємо список необхідного, самостійно знаходимо, закуповуємо та доставляємо.

Додатково у низці країн, як-от у Великій Британії та Ізраїлі, були запущені локальні ініціативи зі збирання коштів для українців, де з кожної проданої пляшки напоїв Nemiroff частина вартості передавалася на благодійність. Наразі розробляємо такий самий проєкт із підтримки українців у Данії.

Як долаєте нові транспортно-логістичні виклики?

У 2022 році, незважаючи на війну, компанії вдалося посилити свої позиції на наявних ринках і вийти на десяток нових. Після закриття морських логістичних шляхів з Чорного моря довелось будувати нові, сухопутні.

Логістика значно подорожчала, що вплинуло на отримання прибутку. Якщо до війни доставка одного контейнера горілки до США коштувала $5 тис., тобто $0,5-0,6 за пляшку, то влітку 2022-го вже $17 тис., або $1,6 за пляшку.

Ми мислимо на довгострокову перспективу, а не шукаємо миттєвої вигоди, тож глобальна експансія для нас є стратегічним проєктом.

На додаток до росту собівартості виробництва, через подорожчання логістики експорт алкоголю натепер не надто прибуткова справа. Попри всі обмеження, торік нам вдалося збільшити обсяг експорту на 32%, чистий виторг — на 3,86%, хоча прибуток зменшився на 109%.

Однак, ми мислимо на довгострокову перспективу, а не шукаємо миттєвої вигоди, тож глобальна експансія для нас є стратегічним проєктом.

Які плани компанії на 2023 рік?

Nemiroff не зупинилась у розвитку тих проєктів, які були започатковані ще до війни. Ми продовжуємо працювати над преміумізацією портфеля та оновлюємо преміальну та ультрапреміальну лінійки. Нещодавно ми отримали інформацію від великого французького постачальника скла, що він запустив у виробництво для нас нову пляшку преміального продукту, який ми почали розробляти ще до повномасштабної війни. Ця пляшка вже прямує в Україну.

R&D відділ не зупиняє роботи над пошуком нових смаків та вдосконалення рецептур, які надіємось незабаром представити споживачам.

Чи вистачає фахівців належної кваліфікації для реалізації запланованого? Де вишукуєте міжнародників з продажів?

На жаль, війна спричинила великий відтік кваліфікованих спеціалістів. З іншої сторони, повноцінна робота на інших ринках неможлива без спеціалістів, які глибоко розуміють закордонні локальні ринки, культуру та менталітет цих народів. Таких фахівців в Україні неможливо знайти. Тому ми зараз стоїмо перед викликом пошуку правильних локальних фахівців, які працюють в інших ринках, які допоможуть краще розуміти та задовольняти потреби наших споживачів у світі.

У Nemiroff ми любимо дух суперництва і готові боротися за місце на ринку

У Nemiroff ми любимо дух суперництва і готові боротися за місце на ринку. Водночас ми завжди виступаємо за чесну та здорову конкуренцію. Тож віримо, що правильна взаємодія з іншими гравцями на ринку та дотримання єдиних правил гри можуть принести користь усім — виробникам, державі та споживачам.