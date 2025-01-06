Украинские лекарства теперь будут продавать в Пакистане

Украинская фармацевтическая группа компаний Farmak начала экспорт лекарственных средств в Пакистан. Это – вторая страна Южной Азии на экспортной карте компании.

Об этом сообщила пресс-служба Farmak.

Отмечается, что выход на рынок Пакистана стал результатом работы команды Farmak International Middle East & Africa, стремительно расширяющей присутствие компании в регионе.

В начале декабря 2024 г. было объявлено о выходе на рынок другой страны на Ближнем Востоке – Иордании.

На сегодняшний день Farmak экспортирует продукцию собственного производства в более чем 60 стран мира, среди которых – 15 стран ЕС, а также страны Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Австралии.

Напомним, в декабре Farmak открыл представительство в Кишиневе. Его появление в столице Молдовы направлено на расширение присутствия компании на международных рынках и является частью реализации корпоративной стратегии.

Про Farmak

Группа компаний Farmak – это глобальный фармацевтический бизнес, включающий два производства в Украине, производство в Испании, а также 11 международных представительств и маркетингово-дистрибьюторских компаний в таких странах как Польша, Чехия, Словакия, Великобритания, ОАЭ, Вьетнам, Швейцария, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова.

Продукция компании экспортируется в 60 стран мира, включая 15 стран ЕС, и производится в соответствии с высокими европейскими стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).

Генеральным директором компании Владимир Костюк. Согласно данным "Опендатабот", датой основания считается 27 июня 1994 года. Владелец фармкомпании – Филя Жебровская.

В 2021 году количество работников составило 2889, а в 2023-м уменьшилось до 2610. В прошлом году доход увеличился по сравнению с 2022-м — с 7,8 млрд грн до 9,7 млрд грн. А чистая прибыль – с 1,3 млрд. грн. до 1,6 млрд. грн.

"Фармак" является лидером фармацевтического рынка Украины по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении.