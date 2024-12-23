"Фармак" открыл представительство в Кишиневе

Украинский "Фармак" в декабре открыл представительство в Кишиневе. Его появление в столице Молдовы направлено на расширение присутствия компании на международных рынках и является частью реализации корпоративной стратегии, сообщает ее пресс-служба.

"Первое лекарство предприятия появилось в Молдове в 1993 году. На сегодняшний день портфель Farmak в Молдове насчитывает более 60 наименований лекарственных средств", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в этот перечень входят лекарственные средства для лечения респираторных заболеваний, желудочно-кишечных расстройств, инфекционных заболеваний. Также в соседней стране реализуются офтальмологические, седативные, противоаллергические и эндокринологические средства компании.

На какие рынки вышел "Фармак" в 2024 году

В этом году компания открыла представительство в Великобритании. Издание Delo.ua писало, что в сентябре Farmak Pharmaceuticals UK объявила о завершении сделки по приобретению через британскую A&S Pharma Holdings группы компаний по производству и дистрибуции дженериков.

В марте "Фармак" закрыл соглашение по приобретению польской Symphar, став 100% владельцем фармацевтической компании.

Кроме того, украинский производитель вышел на новые экспортные рынки — Иорданию и Пакистан.

В "Фармаке" сообщают, что по состоянию на декабрь 2024 года компанию в мире представляют 13 представительств и аффилированных компаний, а экспорт лекарств осуществляется в более чем 60 стран.

Что известно о "Фармаке"

Почти 100 лет назад – в 1925 году – был основан Киевский химико-фармацевтический завод. Это был первый в Украине завод по производству синтетических лекарственных средств. В 90-е годы состоялась его приватизация и реорганизация в АО "Фармак".

Генеральным директором компании Владимир Костюк. Согласно данным "Опендатабот", датой основания считается 27 июня 1994 года. Владелец фармкомпании – Филя Жебровская.

В 2021 году количество работников составило 2889, а в 2023-м уменьшилось до 2610. В прошлом году доход увеличился по сравнению с 2022-м — с 7,8 млрд грн до 9,7 млрд грн. А чистая прибыль – с 1,3 млрд грн до 1,6 млрд грн.

"Фармак" является лидером фармацевтического рынка Украины по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении.