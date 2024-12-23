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"Фармак" відкрив представництво у Кишиневі

ліки, виробництво, фармак
"Фармак" експортує ліки до понад 60 країн. Фото: "Фармак"

Український "Фармак" у грудні відкрив представництво у Кишиневі. Його поява у столиці Молдови спрямована на розширення присутності компанії на міжнародних ринках і є частиною реалізації корпоративної стратегії, повідомляє її пресслужба.

"Перші ліки підприємства з’явилися у Молдові в 1993 році. На сьогодні портфель Farmak у Молдові налічує понад 60 найменувань лікарських засобів", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба зазначає, що до цього переліку входять лікарські засоби для лікування респіраторних захворювань, шлунково-кишкових розладів, інфекційних хвороб. Також у сусідній країні реалізуються офтальмологічні, седативні, протиалергійні та ендокринологічні засоби компанії.

На які ринки вийшов "Фармак" у 2024 році

Цьогоріч компанія відкрила представництво у Великій Британії. Видання Delo.ua писало, що у вересні Farmak Pharmaceuticals UK оголосила про завершення угоди з придбання через британську A&S Pharma Holdings групи компаній з виробництва та дистрибуції дженериків.

У березні "Фармак" закрив угоду з придбання польської Symphar, ставши 100% власником фармацевтичної компанії.

Крім того, український виробник вийшов на нові експортні ринки — Йорданію та Пакистан.

У "Фармаку" повідомляють, що станом на грудень 2024 року компанію у світі представляють 13 представництв і афілійованих компаній, а експорт ліків здійснюється до понад 60 країн.

Що відомо про "Фармак"

Майже 100 років тому – у 1925-му – було засновано Київський хіміко-фармацевтичний завод. Це був перший в Україні завод із виробництва синтетичних лікарських засобів. У 90-х роках відбулася його приватизація і реорганізація в АО "Фармак".

Генеральним директором компанії є Володимир Костюк. Згідно з даними "Опендатабот", датою заснування вважається 27 червня 1994 року. Власниця фармкомпанії – Філя Жебровська.

У 2021 році кількість працівників становила 2889, а у 2023-му зменшилася до 2610. Торік дохід збільшився порівняно з 2022-м  з 7,8 млрд грн до 9,7 млрд грн. А чистий прибуток – з 1,3 млрд грн до 1,6 млрд грн.

"Фармак" є лідером фармацевтичного ринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому виразі.

Автор:
Наталія Гулєнцова