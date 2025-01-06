Українські ліки тепер продаватимуть у Пакистані

Українська фармацевтична група компаній Farmak розпочала експорт лікарських засобів до Пакистану. Це – друга країна Південної Азії на експортній мапі компанії. Першим продуктом на новому ринку став ін’єкційний лікарський засіб для загальної анестезії, який цього ж року був зареєстрований також і у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба Farmak.

Зазначається, що вихід на ринок Пакистану став результатом роботи команди Farmak International Middle East & Africa, яка стрімко розширює присутність компанії в регіоні.

На початку грудня 2024 року було оголошено про вихід на ринок іншої країни на Близькому Сході – Йорданії.

На сьогодні Farmak експортує продукцію власного виробництва до понад 60 країн світу, серед яких – 15 країн ЄС, а також країни Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки та Австралії.

Нагадаємо, у грудні Farmak відкрив представництво у Кишиневі. Його поява у столиці Молдови спрямована на розширення присутності компанії на міжнародних ринках і є частиною реалізації корпоративної стратегії

Про Farmak

Група компаній Farmak – це глобальний фармацевтичний бізнес, що включає два виробництва в Україні, виробництво в Іспанії, а також 11 міжнародних представництв і маркетингово-дистриб’юторських компаній у таких країнах як Польща, Чехія, Словаччина, Великобританія, ОАЕ, В’єтнам, Швейцарія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова.

Продукція компанії експортується до 60 країн світу, включаючи 15 країн ЄС, і виробляється відповідно до високих європейських стандартів GMP (Good Manufacturing Practice).

Генеральним директором компанії є Володимир Костюк. Згідно з даними "Опендатабот", датою заснування вважається 27 червня 1994 року. Власниця фармкомпанії – Філя Жебровська.

У 2021 році кількість працівників становила 2889, а у 2023-му зменшилася до 2610. Торік дохід збільшився порівняно з 2022-м – з 7,8 млрд грн до 9,7 млрд грн. А чистий прибуток – з 1,3 млрд грн до 1,6 млрд грн.

"Фармак" є лідером фармацевтичного ринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому виразі.