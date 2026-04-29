Украинский бизнес за границей: бегство или стратегический ресурс страны?

Мы живем в момент формирования новой реальности. Мир больше не вернется к стабильности, которую мы помним. Турбулентность, хаос, излом старых правил – это новая норма. Для Украины эта реальность не нова. Веками мы жили в режиме выживания. В этом смысле украинцы одна из самых живущих и гибких наций в мире. Но выживание – не стратегия. Мы умели держаться, но не всегда понимали, что делать дальше, как строить системно и долгосрочно.

Временный мир и длительная нестабильность

Даже если в ближайшее время будет достигнуто перемирие, следует отдавать себе отчет, что мир в нынешних условиях может быть только краткосрочным. Глобальное перераспределение сил еще не завершено, и пока оно продолжается, мы будем оставаться в зоне риска. Но есть нюанс: турбулентность будет глобальной. И именно здесь у Украины есть неочевидное преимущество — мы к ней адаптированы лучше других. То, что для многих экономик шок, для нас стало рабочей средой. Это создает для Украины особую роль. Мы стали фактическим форпостом Европы безопасности и получили шанс приобщиться к формированию новых правил игры.

Главный недооцененный актив Украины

В этом контексте стоит посмотреть еще один фактор, который мы привыкли воспринимать как проблему, — украинцев за рубежом. По разным оценкам, за пределами Украины проживают примерно 20 млн украинцев. За годы полномасштабной войны к ним добавились еще 5-7 млн. В публичном дискурсе это часто звучит как потеря: "уехали", "убежали", "отток кадров". Это ложная рамка.

В современном мире, где экономики, технологии и информационные потоки соединены в единую систему, такое количество украинцев, интегрированных в бизнес, науку, культуру, политику разных стран — это стратегическое конкурентное преимущество страны. Но только при условии, что мы воспринимаем диаспору как единый глобальный человеческий капитал. Сегодня этого не происходит. Мы не осознаем масштаб этого ресурса, а значит, не используем его.

Бизнес, вышедший за пределы страны

Показательна ситуация с украинскими предпринимателями. Многие из них были вынуждены уехать, эвакуировать бизнес или начать все с нуля. Это часто преподносится как удар по экономике страны. Реальность более сложная и более перспективная. Я наблюдаю четкий феномен: то, на что в мирных условиях ушло бы десять лет, в новой реальности происходит через три. Бизнесы, которые до войны не решались выходить на глобальный рынок, были вынуждены это сделать и нашли там гораздо большие возможности. Те, кто потерял бизнес в Украине, за эти годы смогли построить новые уже глобальные компании. Война не оставила выбора, но именно вынужденный выход в свет стал для многих прорывом. Так что украинский бизнес должен выходить на глобальный рынок системно.

От идеи к рабочей модели

Очевидно, что объединить всех украинцев сразу невозможно. Но можно создавать качественные прототипы – модели, соответствующие новой реальности. Именно так появилась идея CEO Club Ukraine Global. Мы начали собирать команду из 500 предпринимателей украинского происхождения в 100 ключевых экономических центрах мира, не как сеть локальных клубов, а как единую глобальную систему. Локальные структуры формируют локальное мышление. Глобальная конкуренция нуждается в другой оптике.

Задача этой модели – помочь предпринимателям мыслить и действовать глобально, масштабироваться и сформировать команду, способную работать на Украине в мировом контексте. Если это сработает для 500 человек, то с высокой вероятностью может сработать тысячи и миллионы. Так что вполне возможно объединить многочисленную украинскую диаспору вокруг общих ценностей и целей. И тогда она перестанет быть отвлеченной цифрой в статистике и станет глобальной командой, играющей за Украину.