Украинский рекламный медиа рынок просел на 63%

Если не учитывать фактор инфляции, то в 2022 году рекламный медиа рынок Украины потерял около двух третей своего объема в гривне. При этом в начале года прогнозировался рост по некоторым категориям.

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Об этом сообщает Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК), которая вместе с профильными индустриальными ассоциациями и крупнейшими игроками рекламно-коммуникационного рынка провела исследование объемов рынка в текущем году.

В частности, в начале года ожидался рост показателей развития ТВ-рекламы. После полномасштабного вторжения рынок упал и начал постепенно восстанавливаться только в августе. Осенние объемы достигли показателя в 33% от довоенного уровня.

"Скорее восстановилась категория "фарма", которая сейчас доминирует в эфире. Спонсорство переживает не лучшие времена, так как каналы сократили количество премьер, а именно они и привлекали партнеров", - отмечают в ВРК.

Существенно на рынок рекламы на ТВ повлияли следующие факторы:

закрытие "группы Украина", которая была одной из четырех крупных телегрупп;

крупнейшие каналы трех других (1+1, ICTV, Интер) задействованы в трансляции "Единого марафона новостей", что значительно сократило предложение.

В целом, прямая ТВ реклама в 2022 году сократилась почти на 80% и составляет 2,37 млрд грн, спонсорство потеряло 87% и не превышает 234 млн грн. К 2023 году эксперты прогнозируют 40% роста рынка прямой рекламы за счет возвращения основных рекламодателей из категории FMCG.

"Спонсорству будет труднее, ведь количество премьер значительно не возрастет, поэтому там цифры роста будут менее стремительными, но есть надежда на 30% увеличения бюджетов", - отметили в ВРК.

После начала полномасштабной войны в Украине рынок рекламы в печати упал до 0%. Постепенный рост был зафиксирован в мае, а летом объемы размещений вышли на уровень 25-30% к объемам довоенного, в 2021 году.

"Ситуация выглядит лучше для национальных медиа, и хуже - для местных и специализированных. Эксперты УАМБ (Украинская ассоциация медиа бизнеса) прогнозируют традиционное повышение объемов размещений в декабре, что несколько улучшит картину за 2022 год", - рассказали в рекламной коалиции.

Падение спроса на наружную рекламу было компенсировано на территории Украины, удаленных от зоны боевых действий, после стабилизации ситуации.

Темпы возобновления рекламы на радио в октябре-декабре превзошли ожидания аналитиков рынка. Во втором полугодии радио получило новых рекламодателей из категории "лекарственные препараты", чаще поступали предложения из сфер торговли, финансов, казино, онлайн-казино и букмекеров, мобильных операторов.

Напомним, в мае в целях оживления украинской экономики в условиях войны оператор наружной рекламы Prime Group решил предоставлять бизнесу бесплатные рекламные площади с коммерческими сообщениями сроком на один месяц.

Тем временем управление по рекламе запустило Telegram-бот "Киевреклама", который помогает сориентироваться во всех процедурах, связанных с наружной рекламой и вывесками в столице Украины.