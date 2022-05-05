Оператор наружной рекламы Prime Group бесплатно предоставит площади бизнесу для оживления экономики

В целях оживления украинской экономики в условиях войны оператор наружной рекламы Prime Group решил предоставлять бизнесу бесплатные рекламные площади с коммерческими сообщениями на срок в один месяц.

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Как отмечается в сообщении компании, воспользоваться предложением могут как работающие предприниматели, так и те, кто лишь планирует возобновить свою деятельность. Подать заявку можно на сайте prime-group.com.ua. Сбор заявок от предпринимателей продлится до конца июня.

Рекламные сюжеты могут касаться, к примеру, открытия нового магазина, возобновления работы компании, акционного предложения бренда. Месяц для размещения объявления будет выбираться самим рекламодателем, а количество площадей и места их расположения в индивидуальном порядке исходя из потребностей предпринимателей и возможностей Prime в том или ином городе (в теории ограничений тут нет, причем рекламные носители имеются в 122 украинских городах).

В то же время печать постеров и их монтаж должен будет оплатить рекламодатель. Стоимость работ по созданию и подготовке макета к печати (при необходимости таких работ) составляет 1 тысячу гривен (без НДС).

"Как старожилы рекламного рынка Украины, мы у моря погоды не ждем. Пандемия научила нас одними из первых подавать помощь предпринимателям. В позапрошлом году мы создали фонд поддержки МСБ и предоставили предпринимателям действенный инструмент массовой коммуникации. Обратная связь от рекламодателей подтвердила нашу гипотезу о том, что наружная реклама даже в сверхтрудное время является катализатором торговли", — отметила управляющий партнер Prime Group Екатерина Храмова.

Целью программы в компании называют оживление коммерческой деятельности компаний, облегчение восстановления цепочек поставок украинского бизнеса и косвенное способствование увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.