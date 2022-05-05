Оператор зовнішньої реклами Prime Group безкоштовно надасть площі бізнесу для пожвавлення економіки

З метою пожвавлення української економіки в умовах війни оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив надавати бізнесу безкоштовні рекламні площі з комерційними повідомленнями терміном на один місяць.

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Як зазначається у повідомленні компанії, скористатися пропозицією можуть як працюючі підприємці, так і ті, хто лише планує відновити свою діяльність. Подати заявку можна на сайті prime-group.com.ua. Збір заявок від підприємців триватиме до кінця червня.

Рекламні сюжети можуть стосуватися, наприклад, відкриття нового магазину, відновлення роботи фірми, акційної пропозиції бренду. Місяць для розміщення оголошення буде вибиратися самим рекламодавцем, а кількість площ та місця їх розташування – в індивідуальному порядку виходячи з потреб підприємців та можливостей Prime у тому чи іншому місті (теоретично – обмежень тут немає, причому рекламні носії є у 122 українських містах).

У той же час друк постерів та їх монтаж має сплатити рекламодавець. Вартість робіт із створення та підготовки макета до друку (при необхідності таких робіт) становить 1 тисячу гривень (без ПДВ).

"Як старожили рекламного ринку України, ми з моря погоди не чекаємо. Пандемія навчила нас одними з перших подавати помічну руку підприємцям. Позаторік ми створили фонд підтримки МСБ й надали підприємцям дієвий інструмент масової комунікації. Зворотний зв'язок від рекламодавців підтвердив нашу гіпотезу про те, що зовнішня реклама навіть в надскрутний час є каталізатором торгівлі", — зазначила керівна партнерка Prime Group Катерина Храмова.

Метою програми в компанії називають пожвавлення комерційної діяльності компаній, полегшення відновлення ланцюжків постачання українського бізнесу та непряме сприяння збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.