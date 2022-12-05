Український рекламний медіа ринок просів на 63%

Якщо не враховувати фактор інфляції, то загалом у 2022 році рекламний медіа ринок України втратив близько двох третин свого обсягу у гривні. При цьому на початку року прогнозувалося зростання по деяким категоріям.

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Про це повідомляє Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК), яка разом з профільними індустріальними асоціаціями та найбільшими гравцями рекламно-комунікаційного ринку провела дослідження об’ємів ринку поточного року.

Зокрема, на початку року очікувалося зростання показників розвитку ТВ-реклами. Після повномасштабного вторгнення ринок впав та почав поступово відновлюватися лише в серпні. Осінні об’єми досягли показника в 33% від довоєнного рівня.

"Найшвидше відновилась категорія "фарма", що наразі домінує в ефірі. Спонсорство переживає не кращі часи, так як канали скоротили кількість прем’єр, а саме вони й приваблювали партнерів", — зазначають в ВРК.

Суттєво на ринок реклами на ТБ вплинули такі фактори:

закриття "групи Україна", яка була одніє з чотирьох великих телегруп;

найбільші канали трьох інших (1+1, ICTV, Інтер) задіяні в трансляції "Єдиного марафону новин", що значно скоротило пропозицію.

В цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80% і становить 2, 37 млрд грн, спонсорство втратило 87% й не перевищує 234 млн грн. На 2023 рік експерти прогнозують 40% зростання ринку прямої реклами за рахунок повернення основних рекламодавців з категорії FMCG.

"Спонсорству буде важче, адже кількість прем’єр значно не зросте, тому там цифри росту будуть менш стрімкими, але є надія на 30% збільшення бюджетів", — зазначили в ВРК.

Після початку повномасштабної війни в Україні ринок реклами у пресі впав до 0%. Поступове зростання зафіксували у травні, а влітку обсяги розміщень вийшли на рівень 25-30% до обсягів довоєнного, 2021 року.

"Ситуація виглядає кращою для національних медіа, і гіршою – для місцевих та спеціалізованих. Експерти УАМБ (Українська асоціація медіа бсізнесу)прогнозують традиційне підвищення обсягів розміщень у грудні, що дещо покращить картину за 2022 рік", — розповіли в рекламній коаліції.

Падіння попиту на зовнішню рекламу було компенсоване на території України, що віддалені від зони бойових дій, після стабілізації ситуації.

Темпи відновлення реклами на радіо в жовтні-грудні перевершили очікування аналітиків ринку. У другому півріччі радіо отримало нових рекламодавців з категорії "лікарські препарати", частіше надходили пропозиції зі сфер торгівлі, фінансів, казино, онлайн-казино та від букмекерів, мобільних операторів.

Нагадаємо, у травні з метою пожвавлення української економіки в умовах війни оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив надавати бізнесу безкоштовні рекламні площі з комерційними повідомленнями терміном на один місяць.

Тим часом управління з питань реклами запустило Telegram-бот "Київреклама", який допомагає зорієнтуватися в усіх процедурах, пов’язаних із зовнішньою рекламою та вивісками в столиці України.