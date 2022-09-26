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В Києві запрацював бот, який допомагає розібратися у процедурі оформлення зовнішньої реклами
Управління з питань реклами запустило Telegram-бот "Київреклама", який допомагає зорієнтуватися в усіх процедурах, пов’язаних із зовнішньою рекламою та вивісками в столиці України. Про це 26 вересня повідомила пресслужба КМДА.
Начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук зазначила, що наразі бот може дати відповіді на 50 запитань.
"У своїх відповідях він також має активні посилання на розділи з сайту Управління, де з інформацією можна ознайомитись більш детально, скачати шаблони, проглянути алгоритми, приклади та іншу корисну інформацію", - додала Поліщук.
Питання та відповіді згруповані в боті за такими блоками:Підписуйтесь на наш Telegram канал
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- Реклама;
- Договір і оплата;
- Порушення і демонтаж;
- Соціальна реклама;
- Воєнний стан;
- Загальні питання.
Нагадаємо, через повномасштабну війну рекламний ринок в Україні впав на понад 70%. У травні з метою пожвавлення української економіки в умовах війни оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив надавати бізнесу безкоштовні рекламні площі з комерційними повідомленнями терміном на один місяць.
Пізніше оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив продовжити до кінця серпня прийом заявок від бізнесу на безкоштовне надання рекламних площ з комерційними повідомленнями.