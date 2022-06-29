Prime Group продовжив прийом заявок на безкоштовне надання бізнесу площ зовнішньої реклами

Оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив продовжити на два місяці - до кінця серпня - прийом заявок від бізнесу на безкоштовне надання рекламних площ з комерційними повідомленнями.

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"Український бізнес зараз як ніколи потребує підтримки. І ми готові допомогти бізнесу активізувати або відновити свою роботу після перерви, пов'язаної з військовими діями", - пояснюють у компанії свої мотиви.

Як зазначають у Prime Group, рекламні кампанії підприємств, які подали заявки у травні, вже розміщено, а деякі вже й завершено. Найбільше рекламодавців виявилос у категоріях роздрібної торгівлі, послуг дизайну, будівництва, пасажирських автоперевезень, автосервісу.

Багато заявок було і серед сервісних компаній зі сфери медицини та догляду за тілом. При цьому затребуваним став інвентар не лише у великих містах, таких як Київ, Львів, Дніпро та Одеса, а й у маленьких містечках.

"Грати на випередження ми звикли давно. Тож для нас було цілком природно не чекати на поліпшення ринкової кон'юнктури, а створювати умови для цього. Ми бачимо, що бізнес реагує на це. Не так швидко, як нам би того хотілося, але достатньо для того, щоб ми вирішили подовжити програму підтримки ще на два місяці", - зазначає керуючий партнер Prime Group Катерина Храмова.

Нагадаємо, що цю програму було розпочато компанією на початку травня. В рамках неї рекламу можна розмістити на термін в один місяць, причому час початку кампанії та локації визначає сам замовник, а кількість площ не обмежена.