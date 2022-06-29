Prime Group продлил прием заявок на бесплатное предоставление бизнесу площадей наружной рекламы

Оператор наружной рекламы Prime Group решил продлить на два месяца - до конца августа - прием заявок от бизнеса на бесплатное предоставление рекламных площадей с коммерческими сообщениями.

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"Украинский бизнес сейчас как никогда нуждается в поддержке. И мы готовы помочь бизнесу активизировать, либо восстановить свою работу после перерыва, связанного с военными действиями", - поясняют в компании свои мотивы.

Как отмечают в Prime Group, рекламные кампании предприятий, подавших заявки в мае, уже размещены, а некоторые уже и завершены. Больше всего рекламодателей оказалось в категориях розничной торговли, услуг дизайна, строительства, пассажирских автоперевозок, автосервиса.

Много заявок было и среди сервисных компаний из сферы медицины и ухода за телом. При этом востребованным стал инвентарь не только в крупных городах, таких как Киев, Львов, Днепр и Одесса, но и в маленьких городках.

"Играть на опережение мы привыкли давно. Поэтому для нас было вполне естественно не ждать улучшения рыночной конъюнктуры, а создавать условия для этого. Мы видим, что бизнес реагирует на это. Не так быстро, как нам бы этого хотелось, но достаточно для того, чтобы мы решили продлить программу поддержки еще на два месяца", - отмечает управляющий партнер Prime Group Екатерина Храмова.

Напомним, что эта программа была начата компанией в начале мая. В рамках нее рекламу можно разместить на срок в один месяц, причем время начала кампании и локации определяет сам заказчик, а количество площадей не ограничено.