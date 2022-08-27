В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Ним пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв вздовж доріг.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у проекті закону №7696.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, розміщення рекламних щитів у межах смуги відведення доріг, особливо на основних під'їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного навантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшення часу його реакції під час керування автомобілем.

Крім того, зовнішня реклама в смузі відведення доріг відволікає водіїв на кілька секунд, що може спричинити ДТП.

"Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на кілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може спричинити дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться у повідомленні.

Проектом закону також пропонується врегулювати питання плати за використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, згідно якого пропонується позбавити мандатів всіх депутатів, що були в нині забороненій партії ОПЗЖ.