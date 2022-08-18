У Кабміні вважають, що повернення акцизу на пальне не вплине на його вартість для населення

Уряд запропонував повернути акциз на пальне за схемою "100 євро за 1000 літрів", але зазначає при цьому, що таке нововведення не має відобразитися на вартості палива на АЗС. Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі національного телемарафону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Акциз – це головний механізм наповнення дорожнього фонду. Ворог руйнує нашу інфраструктуру – дороги, мости, які дуже потрібні для економіки. Отже, потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело – дорожній фонд. Часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів. Ми сподіваємося, що введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути", — сказав Кудін.

Він також пов'язав пропозицію уряду повернути акциз зі зниженням цін на пальне на світових ринках.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада підтримала низку пропозицій, щоб знизити ціну пального для населення. Рішення передбачало скасування акцизу і зниження ПДВ з 20% до 7%. Тепер Кабмін запропонував нову модель — "100 євро за 1000 літрів", але Рада на засіданні у вівторок, 16 серпня, відмовилася розглядати відповідний урядовий законопроект №7668.

Питання ставили на голосування двічі з різницею в дві хвилини, обидва рази депутати не підтримали документ. Напередодні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев також заявляв, що сумнівається щодо скасування податкових пільг на пальне.