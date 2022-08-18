В Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения

Правительство предложило вернуть акциз на топливо по схеме "100 евро за 1000 литров", но отмечает при этом, что такое нововведение не должно отразиться на стоимости топлива на АЗС. Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин в эфире национального телемарафона.

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"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, которые очень нужны для экономики. Следовательно, нужен источник для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд. Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза отрицательно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны почувствовать", - сказал Кудин.

Он также связал предложение правительства вернуть акциз со снижением цен на топливо на мировых рынках.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада поддержала ряд предложений, чтобы снизить цену горючего для населения. Одно из решений предусматривало упразднение акциза и снижение НДС с 20% до 7%. Теперь Кабмин предложил новую модель - "100 евро за 1000 литров", но Рада на заседании во вторник, 16 августа, отказалась рассматривать соответствующий правительственный законопроект №7668.

Вопрос ставили на голосование дважды с разницей в две минуты, оба раза депутаты не поддержали документ. Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев также заявлял, что сомневается в отмене налоговых льгот на топливо.