В Украине хотят убрать рекламные щиты вдоль дорог

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об использовании полосы отвода автомобильных дорог общего пользования. Им предлагается запретить размещение рекламоносителей вдоль дороги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в проекте закона №7696.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение рекламных щитов в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной нагрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции при управлении автомобилем.

Кроме того, наружная реклама в полосе отвода дорог отвлекает водителей на несколько секунд, что может привести к ДТП.

"Внешняя реклама, независимо от желания водителя, отвлекает на несколько секунд его внимание от дорожной обстановки и технических средств организации дорожного движения, что может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Проект закона также предлагает урегулировать вопросы платы за использование полосы отвода автомобильных дорог общего пользования субъектами хозяйствования для устройства заезда/выезда, переходно-скоростных полос к объекту дорожного сервиса или на пересечение полосы отвода автомобильных дорог общего пользования инженерными коммуникациями и сетями.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается лишить мандатов всех депутатов, находившихся в ныне запрещенной партии ОПЗЖ.