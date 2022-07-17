Через війну ринок реклами в Україні скоротився на понад 70%

Міністр культури та інфорполітики Олександр Ткаченко заявив, що через повномасштабну війну рекламний ринок в Україні впав на понад 70%.

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Про це він сказав в телемарафону, передає Укрінформ.

"Рекламний ринок упав на понад 70%", — сказав глава МКІП.

Раніше повідомлялось, що у травні з метою пожвавлення української економіки в умовах війни оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив надавати бізнесу безкоштовні рекламні площі з комерційними повідомленнями терміном на один місяць.

Пізніше оператор зовнішньої реклами Prime Group вирішив продовжити на два місяці - до кінця серпня - прийом заявок від бізнесу на безкоштовне надання рекламних площ з комерційними повідомленнями.