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Из-за войны рынок рекламы в Украине сократился более чем на 70%
Министр культуры и инфорполитики Александр Ткаченко заявил, что из-за полномасштабной войны рекламный рынок в Украине упал более чем на 70%.
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Об этом он сказал в телемарафоне, передает Укринформ.
"Рекламный рынок упал более чем на 70%", — сказал глава МКИП.
Ранее сообщалось, что в мае для оживления украинской экономики в условиях войны оператор наружной рекламы Prime Group решил предоставлять бизнесу бесплатные рекламные площади с коммерческими сообщениями сроком на один месяц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже оператор наружной рекламы Prime Group решил продлить на два месяца – до конца августа – прием заявок от бизнеса на бесплатное предоставление рекламных площадей с коммерческими сообщениями.