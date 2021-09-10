Общество 9 минут назад

Верховная Рада запретила сексизм в рекламе

За нарушение рекламодатель может заплатить 60 тысяч гривен

Фото: Thoughtleadership Фото: Thoughtleadership
Фото: Thoughtleadership

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3427, запрещающий использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

Закон опубликован на сайте ВР. 

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Так, парламент во втором чтении одобрил законопроект о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе в любой форме. 

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Теперь запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и / или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В законе также предусмотрены штрафы за дискриминационную рекламу. При нарушении закона рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты (60 тысяч гривен). 

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При этом, если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 гривен. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

Напомним, что в Евросоюзе с 2022 года уравняют зарплаты мужчин и женщин. 

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