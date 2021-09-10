Верховная Рада запретила сексизм в рекламе

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3427, запрещающий использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

Закон опубликован на сайте ВР.

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Так, парламент во втором чтении одобрил законопроект о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе в любой форме.

Теперь запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и / или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В законе также предусмотрены штрафы за дискриминационную рекламу. При нарушении закона рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты (60 тысяч гривен).

При этом, если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 гривен. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

Напомним, что в Евросоюзе с 2022 года уравняют зарплаты мужчин и женщин.