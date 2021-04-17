Гендерное равенство: в Евросоюзе с 2022 года уравняют зарплаты мужчин и женщин

С 2022 года во всех странах Европейского Союза зарплата мужчин и женщин за одинаковую работу будет уравнена.

Как передает "Европульс", для этого в Евросоюзе готовят общий для всего ЕС стандарт.

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Так, работодатели должны будут предоставлять сравнительную информацию о заработной плате мужчин и женщин в компаниях с численностью сотрудников от 250 человек.

Такие компании также будут обязаны отчитываться о гендерном разрыве в зарплатах своих сотрудников.

Помимо этого, им будет запрещено спрашивать у соискателей, сколько они получали на предыдущем месте работы.

На сегодняшний день правило о равной зарплате независимо от пола работников действует все еще не во всех странах Евросоюза.

В частности, это касается Ирландии (хотя и там уже и предложен ряд мер в этой области). На сегодняшний день лучший уровень гендерного равенства в зарплатах в Евросоюзе показывают Испания, Италия, Франция.

Напомним, в IV квартале 2020 года в Украине среднемесячная зарплата женщин составила 11 тысяч 558 грн, что составляло 81,4% от зарплаты мужчин (14 тысяч 203 грн).

Источник фото: Depositphotos.