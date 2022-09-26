В Киеве заработал бот, помогающий разобраться в процедуре оформления наружной рекламы

Управление по рекламе запустило Telegram-бот "Киевреклама", который помогает сориентироваться во всех процедурах, связанных с наружной рекламой и вывесками в столице Украины. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба КГГА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Оксана Полищук отметила, что бот может дать ответы на 50 вопросов.

"В своих ответах он также имеет активные ссылки на разделы сайта Управления, где с информацией можно ознакомиться более подробно, скачать шаблоны, просмотреть алгоритмы, примеры и другую полезную информацию", - добавила Полищук.

Вопросы и ответы сгруппированы в боте по следующим блокам:

Вывеска;

Реклама;

Договор и оплата;

Нарушение и демонтаж;

Социальная реклама;

Военное положение;

Общие вопросы.

Напомним, из-за полномасштабной войны рекламный рынок в Украине упал более чем на 70%. В мае для оживления украинской экономики в условиях войны оператор наружной рекламы Prime Group решил предоставлять бизнесу бесплатные рекламные площади с коммерческими сообщениями сроком на один месяц.

Позже оператор наружной рекламы решил продлить до конца августа прием заявок от бизнеса на бесплатное предоставление рекламных площадей с коммерческими сообщениями.