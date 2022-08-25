"Укрпочта" за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн

С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon "Укрпочта" продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Треть из всех заказов за этот период приходилась на США. Также активно покупают продукцию "Укрпочты" покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Из 5,3 млн грн, полученных от продажи, около 600 000 грн компания направила на благотворительность.

"Укрпочта" продавала набор из марок, конверта и открытки "Русский военный корабль… Все!", брендированный мерч: футболки, свитшоты, кепки, и так далее.

Напомним, "Укрпочта" официально открыла свой магазин на Amazon в конце июня 2022 года, магазин на eBay у компании на тот момент уже работал.

Отметим, 24 августа в продаже появилась новая почтовая марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", выпущенная ко Дню независимости Украины.

Кроме того, "Укрпочта" уже выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу.