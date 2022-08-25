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Бізнес
Дата публікації

"Укрпошта" за 3 місяці продала марок та мерчу на 5 млн грн

"Укрпошта" за 3 місяці продала марок та мерчу на 5 млн грн

З моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon  "Укрпошта" продала там марок та мерчандайзу на 5,3 млн грн. 

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Про це повідомили у прес-службі компанії.

Третина з усіх замовлень за цей період припадала на США. Також активно купують продукцію "Укрпошти" покупці з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

З 5,3 млн грн, отриманих від продажу, близько 600 000 грн компанія спрямувала на благодійність.

"Укрпошта" прадавала набір з марок, конверту та листівки "Русскій воєнний корабль…Всьо!", брендований мерч: футболки, світшоти, кепки, і так далі.

Нагадаємо, "Укрпошта" офіційно відкрила свій магазин на Amazon у кінці червня 2022 року, магазин на eBay у компанії на той момент уже працював.

Зазначимо, 24 серпня в продажу з'явилася нова поштова марка "Вільні. Незламні. Непереможні", випущена до Дня незалежності України.

Крім того, "Укрпошта" вже випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж. 

Автор:
Світлана Манько